Zonnepark op distributiecentrum elektrotechnische groothandel

Vanaf 2017 wekken 2.100 zonnepanelen op het distributiecentrum in Apeldoorn van de elektrotechnische groothandel Oosterberg energie op voor de verschillende bedrijven op het bedrijventerrein De Ecofactorij in Apeldoorn.

Hiervoor zorgt deze groothandel, samen met Duurzame energie Apeldoorn (DeA), Hadec en Installateur Mulder. Particulieren en bedrijven hebben dit park gefinancierd door hierin te investeren. Hiermee zijn ze deels eigenaar van het park en delen ze in de opbrengst van het park. De opbrengst van de zonne-energie is jaarlijks zo’n 546.000 kWh, genoeg voor circa 160 huishoudens. Deze energie wordt verdeeld over verschillende bedrijven die gevestigd zijn op de Ecofactorij. Binnenkort wordt er ook gekeken wanneer de eerste laadpalen voor elektrische auto’s op het terrein van Oosterberg geïnstalleerd kunnen worden.

Montage van de zonnepanelen

Afgelopen weken is er al veel werk onderdaks verricht. De komende weken worden de panelen op de rails gemonteerd, de stroomkabels getrokken en alle omvormers en schakelkasten aangesloten.