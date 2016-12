Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen kunnen duurzaamheid verder helpen

De opschaling van de productie en uitrol in de Nederlandse markt van zonnepanelen die in gebouwen geïntegreerde zijn, is mogelijk maar ook uitdagend.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centre of Expertise NEBER en Zuyd Hogeschool in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij inventariseerden de faal- en succesfactoren in de ontwikkeling en de toepassing van Nederlandse building-integrated photovoltaics (BIPV-)producten. Daarnaast inventariseerden ze de kansen en belemmeringen voor de toepassing van BIPV en de rol van verschillende belanghebbenden.

Te weinig eenduidige en betrouwbare informatie

“Op dit moment bestaat nog te weinig eenduidige en betrouwbare informatie over deze producten”, vertelt NEBER-projectleider Martje van Horrik. “Architecten, adviseurs, installateurs, aannemers, projectontwikkelaars en projectmanagers laten het BIPV-potentieel nog te vaak ongemoeid. Voor de opschaling en uitrol is een intensieve samenwerking nodig tussen PV-leveranciers, PV-ontwikkelaars en adviseurs, uitvoerders en leveranciers in de bouwsector. De PV-sector moet collectief eenduidige informatie gaan verstrekken en de koppeling maken met de praktische randvoorwaarden uit de bouwsector." NEBER staat voor New Energy, Built Environment and Renewables en is onderdeel van S-Built, een van de Centres of Expertise van Zuyd Hogeschool.

Integratie van alle innovaties

Senior-onderzoeker Michiel Ritzen van de faculteit Bèta Sciences en Technology van Zuyd Hogeschool, en mede-auteur van het rapport, is verrast over het potentieel aan BIPV-oplossingen en -bedrijven. "Wat ontbreekt is een integraal, multidisciplinair raamwerk. Stakeholders in de bouwsector moeten op het juiste moment over de juiste informatie kunnen beschikken. Bovendien vraagt werkelijk duurzaam bouwen niet alleen om meer PV-toepassingen, maar ook om integratie van alle innovaties.”

Meer zonnepanelen in gebouwde omgeving

Met het onderzoek is inzichtelijk gemaakt waarom de ontwikkeling en toepassing van BIPV in Nederland anno 2016 nog niet, of pas ten dele, aan de verwachting van grootschalige toepassing heeft voldaan. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport 'Belemmeringen voor BIPV, opschaling & uitrol in de Nederlandse markt voor gebouwgeïntegreerde PV-systemen'. Vanwege de esthetische kenmerken worden gebouwgeïntegreerde zonnepanelen gezien als sleutel tot het vergroten van de toepassing van zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Daarnaast maken ze bouwcomponenten zoals dakpannen en buitenmuren gedeeltelijk overbodig.

Foto: Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen op een woning.