Circulair bouwen als norm in Utrecht

Circulair bouwen wordt de nieuwe norm in de gemeente Utrecht. De motie die D66 heeft ingediend, is door een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen.

Volgens D66 reduceert deze manier van bouwen de CO 2 -uitstoot. “Circulair bouwen betekent niet dat je alles zomaar sloopt en afvoert”, legt fractielid Susanne Schilderman uit. “Het betekent ook dat je bij het bouwen al erop let dat je het later weer uit elkaar kan halen, zonder alles tot grind te vergruizen.”

Duurzaamheid ook goed voor economie

Daarnaast geldt deze manier van bouwen als banenmotor, zo blijkt ook uit een TNO-rapport. “Het circulaire bouwpotentieel voor de regio Utrecht is de komende decennia goed voor een structurele banengroei van 1.500 arbeidsplaatsen. Duurzaamheid is dus niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de economie.” Het blijft voor bouwers mogelijk om niet-circulair te bouwen, maar zij moeten dit wel goed kunnen uitleggen, vindt Schilderman. “Zo prikkelen we de markt en leren we waar knelpunten zitten. Hiermee zorgen we samen voor een nieuwe standaard.”