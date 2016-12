€ 10.000 besparing dankzij 346 zonnepanelen

Op het dak van Matex Deuren in De Meern wekken 346 zonnepanelen sinds mei 2016 energie op. “Groen voelt goed en het is een rendabele investering”, zegt directeur André aan de Stegge (zie foto). "De energiebesparing is bijna € 10.000 euro per jaar. Wat we overhebben, leveren we weer terug aan de energieleverancier.”

De gemeente Utrecht heeft bedrijfsdeurenfabrikant Matex op het groene pad gezet, zegt Aan de Stegge. "Tijdens een bijeenkomst van de Bedrijvenkring Oudenrijn gaf een energieadviseur van de gemeente een presentatie over energiebesparende maatregelen en Green Deal. Als ondernemers werden wij uitgenodigd een energiescan te laten doen voor € 200. Als we met de adviezen aan de slag zouden gaan, dan ontvingen we dit bedrag weer terug. Dit leek mij een goed idee. De timing was ook gunstig, want we wilden ons 15 jaar oude bedrijfspand een grote onderhoudsbeurt geven. Zo was ons dak aan vervanging toe."

Advies met grote en kleine maatregelen

Namens de gemeente voerde het bedrijf Energiepartners namens de gemeente de energiescan bij Matex uit. “We kregen een mooi overzicht van ons energieverbruik, inclusief de grote verslinders. In het bijgeleverde energieadvies stonden alle grote en kleine energiebesparende maatregelen, die we konden nemen met een overzicht van kosten en opbrengsten."

Groen willen zijn

Matex heeft alle voorgestelde maatregelen genomen. "Samen met het oppimpen van ons pand een forse investering", geeft Aan de Stegge toe. "Maar als familiebedrijf zijn we niet zo geïnteresseerd in terugverdientijden. We hoeven geen uitgebreide investeringsplannen te overleggen aan allerlei stakeholders, want het zijn onze eigen middelen. Mijn 2 broers en ik vonden energiebesparing en zonnepanelen een goed idee: we willen groen zijn."

Besparen met zonne-energie

De grootste investering en besparing leveren de 346 zonnepanelen op. "De aanschaf bedroeg ruim € 90.000", vertelt Aan de Stegge. "Energiepartners heeft voor ons een Subsidie Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd. Jaarlijks ontvangen we nu circa € 10.000 subsidie. De hulp van Energiepartners hierin was wel belangrijk. Het is mijn vak niet en ik heb het als ondernemer druk genoeg." In het derde kwartaal bespaarde Matex € 2.500. “Over een jaar gezien komt dit dus neer op € 10.000."

31 ton CO 2 -besparing

Een externe adviseur regelde de offerteaanvragen voor de zonnepanelen. Aan de Stegge: "De keuze viel op een leverancier uit Duitsland. Goede prijs en kwaliteit, maar ook duurzaam, want de panelen kwamen niet met boot of vliegtuig van de andere kant van de wereld. Dat scheelt weer CO2-uitstoot." De panelen zullen per jaar 80.000 kWh opwekken, dit komt neer op een besparing van 31 ton CO 2 . Installateur Beter Duurzaam uit Apeldoorn heeft de zonnepanelen geplaatst.

Fors besparen met duurzaamheid

Aan de Stegge kan via een tool op de computer elk moment zien wat de zonnepanelen opwekken. Wat niet wordt gebruikt in de weekenden, wordt weer terug geleverd aan de energieleverancier. "We hebben inmiddels het Milieucertificaat ISO 14001 gehaald", besluit Aan de Stegge. "Dat gaat verder dan energiebesparing en neemt bijvoorbeeld ook de afvalscheiding mee. Je ziet duurzaamheid standaard worden in de markt en dat is een goede zaak voor het milieu. Mijn boodschap: groen is goed en je kunt ook nog fors besparen." De andere doorgevoerde energiebesparende maatregelen zijn:

Aanwezigheidsdetectie in 27 ruimtes: licht uit als er niemand is

Schakelklok warmwatervoorziening: minder stilstand verliezen

Schakelklok ventilatie: uitschakelen buiten kantooruren

Led-verlichting tochtsluizen en kantoren en noodverlichting

Ook verduurzaming in deurenmarkt

Familiebedrijf Matex produceert, levert, monteert en onderhoudt al meer dan 50 jaar bedrijfsdeuren: onder meer overheaddeuren, roldeuren, schuifdeuren en brandwerende deuren. “De deurenmarkt verduurzaamt", vertelt Aan de Stegge. "We leveren steeds meer snelroldeuren die in grote hallen gebruikt worden om ruimten af te scheiden en warmteverlies te beperken. Ook zijn onze deuren veel beter geïsoleerd dan vroeger en werken we meer met timers. Zo voorkomen we dat deuren te lang onnodig open staan.” Tot de klantenkring van Matex behoren onder andere Schiphol, Albert Heijn, Shurgard Self-storage, Terberg Groep en Kwik-Fit. De drie broers Aan de Stegge zwaaien na het vertrek van hun vader de scepter. Bij Matex werken ongeveer 60 mensen, onder wie 40 monteurs die 24 uur per dag klaar staan voor service, reparatie en onderhoud.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met het Programma Utrechtse Energie van de gemeente Utrecht. Kijk voor meer informatie hierover op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/energie.