1 onderneming voor renovatie Huis ten Bosch

Na de eerste fase gaat TBI-onderneming J.P. van Eesteren ook de 2e fase van de renovatie van paleis Huis ten Bosch uitvoeren.

Dit meldt de Rijksoverheid. De 1e fase bestaat uit herstelwerk aan daken en gevel, en sloop- en demontagewerk, zoals het weghalen van oude leidingen, plafonds en sanitair. De 2e fase is de bouwkundige restauratie van het paleis, het aanleggen van nieuwe installaties, liften en een keuken.

Geen openbare aanbesteding

Deze renovatie van het paleis leent zich niet voor een openbare aanbesteding onder verschillende aannemers. Details over de beveiliging en over de inrichting als werk- en woonpaleis voor de Koning en zijn gezin kunnen niet in brede kring openbaar zijn. Daarom hebben deskundigen van het Rijksvastgoedbedrijf op basis van beschikbare gegevens en ervaringen gezocht naar de meest geschikte aannemer. De ervaringen met J.P. van Eesteren in de eerste fase waren aanleiding ook de tweede fase aan het bedrijf te gunnen.

Eind 2018 klaar

De renovatie van paleis Huis ten Bosch kost maximaal € 59 miljoen euro. Daarmee kan de renovatie van het hele paleis in één keer gedaan worden. Het werk duurt naar verwachting tot eind 2018.