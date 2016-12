Nieuwe software maakt EPC voor bewoners begrijpelijk

Om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen voor bewoners tastbaar te maken, ontwikkelde DGMR in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check.

Deze module vertaalt de resultaten van de EPC-berekening in een onderbouwde energienota. Hiermee kunnen ontwikkelaars, corporaties en bouwers de kostenvoordelen van een energiezuinige woning in begrijpelijke termen overbrengen naar kopers en huurders. Dit blijkt namelijk een lastige opgave.

Voorspelling van energienota

“Voor de consument is een EPC-getal ongrijpbaar”, geeft Claudia Bouwens van het Lente-akkoord aan. “Daar kunnen bewoners weinig mee. Onze leden willen graag de energieprestatie op een simpele manier uitleggen aan de eindgebruiker. En een voorspelling van de energienota is dan het meest voor de hand liggend.” Het Lente-akkoord vertegenwoordigt de brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bij het stimuleren en realiseren van zeer energiezuinige woningen.

Voordeel communiceren met toekomstige bewoners

Om invulling te geven aan deze marktbehoefte ontwikkelde DGMR Software in samenwerking met het Lente-akkoord de Energienota Check binnen de EPC-berekeningssoftware ENORM. Hiermee zijn professionals in staat om het voordeel van een energiezuinige nieuwbouwwoning ten opzichte van bestaande bouw te communiceren met toekomstige bewoners.

Betaalbaar, gezond en comfort

“Het gaat bewoners met name om de betaalbaarheid, gezondheid en het wooncomfort van hun woning”, weet Bouwens. “Mensen snappen dat een nieuwbouwwoning comfortabeler, gezonder en energiezuiniger is dan de meeste bestaande woningen. Maar een gerichte inschatting van de energienota konden veel van onze leden niet geven, omdat er geen eenvoudig instrument beschikbaar was om dit te berekenen. Met de nieuwe Energienota Check in ENORM kan dit wel.” Naast gebouwgebonden en huishoudelijk energiegebruik houdt de Energienota Check rekening met variabele kosten voor het gebruik van gas, elektriciteit en warmte en de kosten voor vastrecht. Ook de effecten van teruglevering van elektriciteit, in het geval dat er meer wordt opgewekt dan gebruikt; berekent de module automatisch door. De nieuwste versie van het EPC-berekeningsprogramma ENORM met de Energienota Check is begin januari 2017 beschikbaar. Kijk voor meer informatie op DGMRSoftware.nl/enorm.