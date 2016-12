Duurzaam Gebouwd wenst u fijne feestdagen toe en een fantastische start van het nieuwe jaar.

We zijn ervan overtuigd dat we ook in 2017 gezamenlijk grote stappen zetten in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Graag zien we u dan ook komend jaar veelvuldig op een van onze evenementen, met Building Holland 2017 als hoogtepunt.

Ons kantoor is van 27 december tot en met 30 december 2016 gesloten.