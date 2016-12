De meest gelezen verhalen van 2016: nummer 6

In aanloop naar 2017 publiceert Duurzaam Gebouwd de komende 2 weken de 10 meest gelezen verhalen van 2016. Nummer 6 is de visie van Erik van Beek:

Elektrisch wonen heeft de toekomst

In Nederland rijden steeds meer elektrische auto’s. Na jaren aarzelen is de conservatieve autobranche eindelijk om. En er volgt nu nog een sector: de bouw. Want na elektrisch rijden is er nut ook elektrisch wonen. Neem afscheid van je gasfornuis en gasgestookte cv-installatie. Het all electric house gekoppeld aan groene stroom is de nieuwe stip aan de horizon.

Een huis zonder gasaansluiting? Voor veel mensen is het misschien een beetje wennen. Na de oorlog werd het gas uit Groningen een vanzelfsprekendheid. Haast zonder na te denken verhitte het magische blauwe vuur onze pannen en kregen we er ons tapwater en de radiatoren mee warm. Even aan de knoppen draaien en het gas stroomde suizend naar binnen. Onze gasbel leek oneindig.

Nu weten we beter. Onze Groningse voorraden raken op, zoals ook de fossiele brandstoffen elders in de wereld. Tegelijkertijd neemt de energiebehoefte toe. Per individu – we gebruiken steeds meer energie – en collectief, omdat de wereldbevolking blijft groeien. Er zijn duurzame alternatieven nodig om mensen te huisvesten en van energie te voorzien.

All electric houses

Gasloos wonen heeft de toekomst. Dat kan niet anders. We moeten in Nederland overschakelen naar woningen waar elektriciteit de energiebron is. All electric houses met bij voorkeur groene stroom. En dat is op zijn zachtst gezegd een trendbreuk. In 90 tot 95 procent van de woningen staat nog gewoon een gasgedreven cv-installatie, schat ik in. En dergelijke woningen worden nog steeds gebouwd. Tja, onze bouwsector staat nu eenmaal niet bekend als progressief.

Dat het ook anders kan, bewijst het biobased house. Deze bijzondere demonstratiewoning, speciaal gebouwd voor de Innovation Expo in april, is in alles duurzaam. De bouwmaterialen zijn natuurlijk en herbruikbaar, het gebouw is energieneutraal én het is een all electric house. De energie komt van zonnepanelen op het dak.

Infrarode warmtepanelen

Met ons bedrijf Hugro hebben we de eer mee te bouwen aan het biobased house. We zijn een importeur/distributeur en leveren onder meer warmtepanelen die werken met infrarode straling. Dat is revolutionair anders dan conventionele radiatoren. De warmtepanelen leveren direct een behaaglijke stralingswarmte, als je ze aan zet. Het is alsof je in de zon zit.

De warmtepanelen zorgen voor comfort en zijn tegelijkertijd energiezuinig. Dat komt doordat je niet eerst de lucht in de ruimte hoeft te verwarmen om het lekker warm te hebben, zoals bij reguliere radiatoren. En omdat het systeem elektrisch is, kun je het koppelen aan groene stroom. Daardoor kunnen warmtepanelen een duurzame toepassing zijn. Het was de reden van Patrick Schreven, initiatiefnemer van het biobased huis, om ons te vragen de warmtepanelen te plaatsen.

Milieubewuste consument

Patrick is inmiddels niet de enige. De vraag naar warmtepanelen zien we elk jaar enorm toenemen. Het heeft alles te maken met de opkomst van de milieubewuste consument. Die plaatst bij voorkeur zonnepanelen op het dak en vraagt zich af wat hij met de zelf opgewekte energie kan doen. Teruggeven aan het net is een optie, maar geen aantrekkelijke. Beter is om het zelf te gebruiken. Dan is verwarming van de woning met bijvoorbeeld warmtepanelen een goede mogelijkheid.

Wat het biobased huis zo bijzonder maakt, is het pop-up karakter. Je bouwt het op, breekt het weer af en zet hem elders weer in elkaar. Bij zo’n flexibel bouwconcept hoort een even flexibele energievoorziening. Gas sluit daar letterlijk slecht op aan. Een all-electric benadering is de oplossing. Die behoefte zie je ook terug bij tijdelijke woningen, recreatiehuisjes en extra aanbouw. Niet voor niets leveren we daarvoor geregeld warmtepanelen.

Flexibel bouwen

Ik zie een toekomst in flexibel bouwen. Daarmee speelt de bouwsector in op de woonbehoefte van studenten, alleenstaanden, ouderen en migranten. Anders dan het klassieke bouwen van voorgeprogrammeerde rijtjeshuizen in Vinex-wijken, kunnen we door modulaire bouwconcepten supersnel braakliggende terreinen volbouwen met kwalitatieve, comfortabele en betaalbare woningen.

De biobased benadering geeft een extra dimensie aan het flexibele bouwen. Wat is er nu mooier om met hout of andere natuurlijke materialen te werken die altijd voorradig zijn en die je kunt hergebruiken? Je laat er bovendien minder afval na voor de generatie na ons. Vanuit die verantwoordelijkheid vond ik het ook belangrijk om mee te werken aan het biobased huis.

Razendsnelle ontwikkelingen

Dat huis is er nu gekomen en nog vele zullen er volgen. In de bouwwereld spelen biobased concepten slechts een marginale rol. Maar duurzame ontwikkelingen kunnen snel gaan. Vergelijk het met de automobielindustrie. Als je daar 10 jaar geleden het succes van elektrisch vervoer zou voorspellen, werd je meewarig aangekeken. En dan heb je mooi buiten Tesla gerekend.

De bouwwereld staat dezelfde omslag te wachten. Nu al hoor ik alom geluiden dat er over 10 à 15 jaar geen gasaansluitingen meer zijn in woningen. Steeds meer consumenten maken ook bewust een keuze voor een duurzaam gebouwde woning. Als na deze early adopters een grotere groep belangstellenden volgt en als biobased alternatieven betaalbaar en breder bekend raken; moet je dan eens opletten.

Auteur Erik van Beek is marketing- en salesmanager van Hugro, leverancier van onder meer infrarood warmtepanelen.