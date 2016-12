De meest gelezen verhalen van 2016: nummer 1

In aanloop naar 2017 publiceert Duurzaam Gebouwd de komende 2 weken de 10 meest gelezen verhalen van 2016. Nummer 1 is de visie van Maarten Staats:

De warmtepomp: grote winnaar in 2016?

Een nieuw jaar geeft ruimte voor nieuwe kansen, ook in de bouwsector. Nu al lijkt het erop dat het jaar 2016 een enorme kans biedt voor het grootschalig toepassen van warmtepompen als serieus alternatief voor de standaard gasketel.

De volgende drie ontwikkelingen maken dat 2016 wel eens het jaar van de warmtepomp kan worden.

1. Verschuiving energiebelasting

De eerste belangrijke verandering is een aanpassing in de energiebelasting voor zowel elektriciteit als gas. Voor elektriciteit betalen gebruikers in 2016 per kWh € 0,02 minder belasting. Tegelijkertijd neemt de energiebelasting op gas toe met € 0,06 per kubieke meter. Door deze belastingstijging is het 9% duurder geworden om op gas te verwarmen, terwijl verwarmen op elektriciteit juist 9% minder kost. Zo wordt het verwarmen met een warmtepomp in financieel opzicht opeens een stuk interessanter.

2. Subsidie op warmtepompen

De tweede belangrijke verandering is dat de overheid een subsidie voor warmtepompen heeft ingesteld. Particulieren en zakelijke gebruikers die een warmtepomp aanschaffen, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen die kan oplopen tot wel 40% van de aankoopprijs. Natuurlijk zijn er extra kosten voor installatie en eventueel boren van een bron, maar dan nog zorgt de subsidie voor een significante daling van de kosten voor warmtepompsystemen. Niet alleen de energiekosten maar ook de aanschafkosten van warmtepompen gaan daarmee aanzienlijk omlaag.

3. Veranderende kijk op gasgebruik

Behalve dat het gebruik van warmtepompen financieel steeds aantrekkelijker wordt, zijn er de laatste tijd ook steeds meer maatschappelijke vraagstukken rond gasgebruik. Twee prominente voorbeelden zijn de aardbevingen in Groningen en de bekoelde verhoudingen met Rusland als grootleverancier van gas. De vraag is nu niet meer zozeer of, maar wanneer we ons gasgebruik sterk gaan of moeten reduceren. Door deze problemen en door bijvoorbeeld klimaatafspraken en energieprestatie-eisen wordt gas steeds minder de logische standaardoptie om gebouwen mee te verwarmen.

Nieuwe standaard voor verwarmen

Uit deze veranderingen blijkt dat de warmtepomp goede potentie heeft om de standaard te worden van nieuwe verwarmingssystemen in 2016. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel en politiek gezien lijkt de warmtepomp het te winnen van de gasketel.

Het belangrijkste wat er nu nog moet gebeuren, is een verandering van mindset: als een nieuw verwarmingssysteem wordt aangelegd moet als eerst gedacht worden aan de warmtepomp in plaats van een gasketel. Wanneer we dit voor elkaar krijgen, weet ik zeker dat 2016 het jaar van de warmtepomp wordt. En daarmee een stapje naar een duurzamere gebouwde omgeving.

Toen deze blog op DuurzaamGebouwd.nl verscheen, was auteur Maarten Staats energieadviseur bij Merosch. Inmiddels is hij consultant bij Ecofys.