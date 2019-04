Verregaande digitalisering maakt woning betaalbaar of zelfs gratis

Een huurhuis volgehangen met elektronica kan dankzij allerlei extra diensten veel opleveren. Laat jij Big Brother binnen?

Tijdens de eerste beursdag van Building Holland (RAI, tot en met donderdag) kwam het thema digitalisering meteen al prominent naar voren in de lezing van Boris Geheniau (Fundament All Media). De groeiende invloed van sensors en data lijkt niet te stuiten. Van een huis met een bewakingscamera tot een woning dat je hele leven bewaakt én vergemakkelijkt kan een kleine stap zijn.

Geheniau is al langer geïnteresseerd in dit specifieke gebied en begon de kracht van data in te zien dankzij de tool Google Consumer Barometer. Deze laat op basis van zoektermen al jarenlang haarfijn zien hoe goed of slecht het gaat in, bijvoorbeeld, een bepaalde industrie. Google kan dankzij allerlei combinaties van data-informatie complete marktverkenningen verrichten en eerder voorspellen dat huizenprijzen omhoog gaan dan marktspecialisten dat kunnen. Zo ziet Google ook dat de zoekterm ‘makelaar’ steeds minder populair wordt en dat de consument zelf wel de weg naar een nieuwe huis vindt, maar dit terzijde.

Gratis wonen

Die voorspellende gaven, die we al langer gewend zijn door de getoonde advertenties tijdens het internetten, verplaatst zich nu ook naar individuele huizen. In het Brainport Smart District in Helmond, zo is onlangs aangekondigd, kun je binnenkort gratis wonen als je bereid bent alle data te delen die in je huis verzameld kunnen worden. Gekkenwerk?

In China is dit al aan de orde van de dag, zo vertelde Geheniau (foto). Twee bedrijven, Ziroom en Monoroom, hebben goed geluisterd naar de Chinese overheid, die tegenwoordig pleit voor huren in plaats van bezit. En dit voor de groeiende jonge klasse in de steden, waar geen betaalbare woonruimte voor is.

Diensten leveren

Het genoemde bedrijvenduo verhuurt inmiddels 2,5 miljoen zogeheten mushroom appartementen, die in ruil voor heel veel individuele data van bewoners hen veel diensten leveren. Zo zijn ook onderhoud, schoonmaak en zelf deelautogebruik in het huurcontract opgenomen. De appartementen zijn volledig ingericht en toch nog heel betaalbaar, om zo de white collar medewerkers in de stad te houden.

Dat dit concepten zijn die een grote toekomst hebben, blijkt wel uit de activiteiten van techbedrijven als Google, Alibaba en Amazon, zo vertelde Geheniau. Bouwers kunnen volgens hem daarom maar beter heel goed kijken wat de grote techbedrijven doen of zich er zelf bij aansluiten.

Zo kocht Amazon de twee bouwers Lennar en Plant Prefab, die hun wanden en vloeren voorzien van allerlei meet- en regelsystemen én Amazons digitale assistant Alexa. Daardoor kun je tegen een heel acceptabel bedrag wonen, als je maar je leven aan Amazon blootlegt. Klinkt misschien niet meteen heel aantrekkelijk, maar dit kan ook veel voordelen opleveren.

Perfecte aanbieding

Amazon kocht namelijk - voor een miljard dollar - ook nog het bedrijf Ring, een fabrikant van slimme deurbellen met een camera. Door een oogje op de toegang van je huis te houden, opent Amazon een keur aan mogelijkheden. En vooral: een deur die Amazon zelf automatisch kan openen als jij niet thuis bent en Amazon een pakje komt bezorgen. Wat je natuurlijk ook bij Amazon bestelt hebt, omdat die firma je gedragingen inmiddels erg goed kent (mede dankzij kunstmatige intelligentie) en je de perfecte aanbieding wist te doen.

Geen enkele moeite

Big Brother? Ja, Hegeniau ziet wel degelijk een privacydebat opdoemen, maar hij weet ook dat deze ontwikkeling nauwelijks nog te tackelen is. Eng? Nee, zei Yvonne van Mierlo (Blauwhoed) even tevoren over hetzelfde onderwerp. Er zijn altijd wel mensen te vinden die hier geen enkele moeite mee hebben.

Onze vraag ten slotte: is dit ook duurzaam? Ja, aldus Hegeniau. Het gaat in China om prefab en herbruikbare woningen en we hebben vooral te maken met bedrijven die op het gebied van duurzaamheid zelf ook al het goede voorbeeld geven.

Dankzij de aanwezige meetapparatuur in een woning wordt er bovendien veel slimmer met de energie omgegaan, wordt het wonen goedkoper en kunnen installateurs dankzij analyses nog meer energiebesparende informatie leveren.

Bovendien gaat de berg aan data je ook van allerlei extra consumentenvoordeel voorzien, gebaseerd op jouw persoonlijke gedrag. Het huis wordt daarbij ook een data-assistent en zorgt onder meer voor al je afspraken en voorraden. Ga je al een beetje van dit huis houden?