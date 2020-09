Parametrisch ontwerpen van een Active House

Een parametrisch ontwerp van de schil van een Active House kan de aannames van een bouwfysisch adviseur snel checken. Onder andere die conclusie trekt Danita Aalbrecht in de whitepaper ‘Active House 2.0, Actief Parametrisch Ontwerpen’ die ze over haar afstudeeronderzoek bij DGMR schreef.

Kan parametrisch ontwerpen helpen bij het ontwikkelen van een bouwfysisch ontwerp voor bijvoorbeeld een Active House? Die vraag stelde Aalbrecht zich bij de start van haar afstudeerstage vanuit de Haagse Hogeschool bij DGMR.

Ze nam een vrijstaande Active House als uitgangspunt en zoomde in op de gebouwschil en keek naar daglicht, temperatuur en energie. De berekeningen die door de bouwfysisch adviseur gedaan worden, kunnen door parametrische automatisering sneller en integraler voor talloze variabelen uitgevoerd worden, zo concludeert Aalbrecht.

In de casus van het Active House blijken in sommige gevallen de berekende varianten iets voordeliger uit te pakken dan het bestaande ontwerp. Maar veel verschil zit er niet in, omdat de adviseur soortgelijke berekeningen maakte.

Veel mogelijkheden

Bij parametrisch ontwerpen worden de ontwerpen of modellen automatisch gegenereerd op basis van data of relaties tussen onderdelen. Denk hierbij aan parameters zoals maten, materiaaldikte of geometrie. Deze parameters zijn vaak waarden of hebben bepaalde eigenschappen waarmee berekeningen en vormen gemaakt kunnen worden.

Parametrisch ontwerpen zorgt ervoor dat sneller meer varianten bekeken kunnen worden en de invloed op meer aspecten tegelijk bekeken kan worden. Verder kan er ook iets meer out of the box worden gedacht. Met de kennis en ervaring van de bouwfysisch adviseur kunnen vervolgens de aannames worden gecontroleerd en/of worden bijgesteld om zo het ontwerp aan te scherpen.

"Het voordeel van parametrisch ontwerpen is", besluit Aalbrecht, "dat veel opties nauwkeurig in kaart gebracht worden, waardoor alle mogelijke oplossingen meegenomen worden in de afweging. Naast parametrisch ontwerpen op het gebied van Active House, zijn er nog veel meer toepassingsmogelijkheden voor de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld een zonnestudie, windonderzoek en akoestische kwaliteit bepalen."

De whitepaper ‘Active House 2.0, Actief Parametrisch Ontwerpen’ is gratis te downloaden via deze link.

Bron tekst & foto's: DGMR