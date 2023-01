Op donderdag 16 februari organiseert de InfraCampus-Stichting IKN een Kennisdeeldag waar het thema aquathermie centraal staat en met name wordt ingegaan op warmte uit kademuren. Tijdens deze Kennisdeeldag kun je diverse inspirerende lezingen volgen. Ook is er volop gelegenheid om exposanten van de InfraCampus te ontmoeten en van gedachten te wisselen over actuele thema's die spelen in de infrasector. We hebben een brede vertegenwoordiging van exposanten in de InfraCampus, die graag met je meedenken.

Programma Kennisdeeldag

De Kennisdeeldag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. Je bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Tussen de middag kun je genieten van een heerlijke lunch. Om 15.00 uur sluiten we de dag af met een hapje en een drankje. Op deze Kennisdeeldag wordt onder meer een gerealiseerd project centraal gesteld. Daarbij wordt ingegaan op de totstandkoming van het project, de realisatie. Verder worden ook de meetgegevens en ervaringen uitgelicht. Tevens worden op 16 februari meetgegevens beschikbaar gesteld over de impact op de watertemperatuur, wat een actueel onderwerp is binnen het thema aquathermie.

Voor wie is de Kennisdeeldag interessant?

De Kennisdeeldag is interessant voor gemeentelijke en provinciale waterbeheerders, ontwikkelaars stedelijk gebied en medewerkers duurzaamheid. Ook is deze Kennisdeeldag interessant voor adviesbureaus energie, kunstwerken en inrichting openbare ruimte en civiele aannemers.

De Kennisdeeldag is kosteloos bij te wonen.

Ontdek hier meer informatie over de Kennisdeeldag Aquathermie en warmte uit kademuren.