Van 21 tot en met 23 maart 2017 vindt het Cradle to Cradle Congress Venlo plaats.

Gemeente Venlo organiseert vanaf oktober 2016 tot oktober 2017 een Cradle to Cradle (C2C) jaar. Dit C2C-jaar is op 14 oktober 2016 afgetrapt met de opening van het stadskantoor. Gedurende het hele C2C-jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Het Cradle to Cradle Congress Venlo gaat het hoogtepunt vormen van het jaar.

Het Cradle to Cradle (C2C) Congress Venlo is bedoeld voor iedereen die meer over C2C wil weten. Tijdens het congres wordt daarom volop kennis gedeeld over dit interessante thema. Naast een exclusief Network Dinner op de eerste dag en de ‘In Practice Congress’ op de tweede dag, geeft een Experience Tour op de derde dag de mogelijkheid om met eigen ogen de kansen te zien van succesvolle implementaties van C2C.

De officiële Cradle to Cradle Congress Venlo website is live. Hier vindt u meer informatie over het congres. Wilt u op de hoogte blijven van dit congres? Schrijft u zich dan in op de nieuwsbrief. Gelijk overtuigd en wilt u erbij zijn? Dan kunt u zich op de website uiteraard ook gelijk registreren om bij dit event aanwezig te zijn.

Let op: Dit congres heeft een internationaal tintje, de website is in het Engels.