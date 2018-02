Groene Huisvesters en Aedes nodigen u uit deel te nemen aan de werksessie ‘Materialen en Wonenlab’. Het Wonenlab is het platform van Woningcorporaties, Bouwers en The Natural Step waarop Groene Huisvesters en andere corporaties samenwerken. Het Wonenlab kijkt voor het onderdeel materialen naar zowel de ’steen’ (de materialen zelf) als het 'leggen van de steen’; de processen in de organisatie die duurzame materialisatie van woningen mogelijk maakt en verankerd. Op die manier ontstaat voor corporaties inzicht in hoe zij kunnen bijdragen een duurzame woonvoorraad en een betere kwaliteit van leven. Tijdens deze werksessie nemen we een kijkje in de materialenketen. Hoe kunnen partijen vanuit circulariteit werken en wat voor materiaalkeuze er is op de markt. Ook de analyse van productieketens en mogelijkheid tot recyclen komen aan bod. Op deze manier kunt u meer inzicht vergaren hoe het Wonenlab u op weg helpt naar een duurzame woonvoorraad.

Meer informatie werksessie ‘Materialen en Wonenlab’:

Aantal deelnemers: tot 40 deelnemers

Locatie: Amsterdam RAI, Europaplein 2-22, Ingang C (P1,2,3) Amsterdam

Datum: 18 April 2018, van 13 tot 15 en van 15 tot 17 uur

Kosten: Gratis inclusief toegang tot Building Holland vanaf 10 uur en lunch dankzij een bijdrage van Groene Huisvesters, RVO.nl en Aedes

Werksessies

Op thema’s delen deelnemende corporaties ervaringen en kennis met andere corporaties om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te bewerkstelligen en samen te versnellen. De opgehaalde knelpunten en bevindingen worden geagendeerd op de bestuurlijke tafel van Groene Huisvesters in het overleg met Aedes, de Woonbond en het ministerie van BZK. De agenda en het nieuws over de sessies zijn te vinden op www.groenehuisvesters.nl

Aanmelden werksessie ‘Materialen en Wonenlab’ vóór 15 april 2018. Aanmelden kan hier.



Meer informatie

www.groenehuisvesters.nl, mail: mboerbooms@zeelandnet.nl, telefoon: 0651225442.