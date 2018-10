Het Bouwteam wint aan populariteit. Het is een contractvorm die beoogt het beste uit alle partijen te halen. De cursus Starten met een Bouwteam helpt jou met het voorbereiden, aanbesteden en succesvol inzetten van een Bouwteam voor jouw project. Maar wanneer is deze contractvorm geschikt? En hoe ziet zo’n contract er precies uit? En waar moet je allemaal aan denken als je gaat werken in een Bouwteam? Dat leer tijdens deze trainingsdag.

Doelgroep

De cursus Starten met Bouwteam is primair gericht op opdrachtgevers en hun adviseurs die willen gaan werken met bouwteams. Aannemers zijn ook welkom en kunnen de materie vertalen naar wat deze voor hen betekent. De training is bedoeld voor professionals die -op operationeel niveau- verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van projecten.

Benieuwd naar de inhoud van de cursus en het programma? Download hier de brochure en lees meer over deze training.

Praktische informatie

De cursus Starten met een Bouwteam duurt 1 dag (start om 9.00 uur en duurt tot 16.30 uur).

Datum: Woensdag 14 november 2018

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht

Kosten en inschrijven

Jouw investering voor deze interactieve training bedraagt € 575,00 euro exclusief btw. Deze prijs is all-in (catering, waaronder lunch, en toegang tot de lesmaterialen).

Interesse? Schrijf je hier direct in of bekijk het programma.