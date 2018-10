Congres Gamechangers in de Bouw & Infra

De bouw- en infrasector is volop in beweging. We gaan circulair, digitaal en innoveren ons suf. Maar één ding is zeker: bouwen is en blijft mensenwerk. Bouwen is een spel met meerdere spelers. Dit congres gaat over dat spel, over de samenwerking tussen personen en partijen. En over de (door-) ontwikkeling van dat spel: over de Gamechangers in de bouw & infra.

De samenwerking in de bouw & infra krijgt in de praktijk gestalte door aanbesteden, contracten, bouw- en beheerprocessen: dat zijn de thema’s op dit congres. Daarbij besteden we aandacht aan de ‘spelregels’, denk aan wet- en regelgeving, uniforme voorwaarden, standaardisatie. Maar ook aan het ‘spel’, denk aan cultuur, houding en gedrag. It’s all-in the game!

Datum: 4 december 2018

Locatie: Kasteel De Vanenburg in Putten

Adres: Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten

