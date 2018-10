Cursus Anders kijken naar Parkeernormen

De economie trekt aan en daarmee ook de bouw. Tot 2030 ligt er alleen al in de Randstad een opgave om 250.000 nieuwe woningen te bouwen of via transformatie te realiseren. En daar hoort ook een realistische en goed onderbouwde parkeeropgave bij. Hoe deze opgave ingevuld gaat worden is van grote invloed op de haalbaarheid en kosten-baten verhouding van een plan. In deze training van een dag krijgt u inzicht in de methodiek van parkeernormering en de vertaling naar de praktijk van het komen tot een parkeereis die recht doet aan de bestaande parkeerdruk en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. U krijgt instrumenten aangereikt en oefent tijdens de training met de toepassing daarvan, gebaseerd op concrete praktijkvraagstukken.

De details:

15 november 2018

9:00 – 17.00 uur

Maximaal 20 plaatsen beschikbaar

Muntgebouw, Utrecht

Deelname: € 395,-

Datum

Bestemd voor

Projectontwikkelaars, architecten, medewerkers adviesbureaus en gemeenteambtenaren

Cursusmateriaal

U ontvangt een werkmap die u als naslagwerk mee kunt nemen

Onderwerpen

De parkeerbehoefte

Van parkeernorm naar parkeereis

Inbreiding van woonwijk (vingeroefening)

Parkeernormen en -eisen: jurisprudentie

De initiatiefnemer (projectontwikkelaar) en flexibele parkeereis

Borgen van afspraken

Docenten

Jos Verhulst, project- en procesmanager bij ABC Nova

Martin Blankendaal, adviseur parkeren bij Spark Parkeren

Ernst Bos, specialist in borging van afspraken bij Spark Parkeren

Maaike de Wit, vastgoedavocaat bij StraatmanKoster advocaten

Pieter Delleman, adviseur parkeren bij Spark Parkeren

