RISNET Challenge: Risicomanagement 3.0

Hoe ziet risicomanagement in de bouw- en vastgoedsector er idealiter uit over 10 jaar? Wat doen we dan significant anders dan nu? Welk methode, aanpak of instrumenten gaan hét verschil maken de komende jaren? Welke cultuur, houding en gedrag horen daarbij? En: hoe zetten we die volgende stap binnen de bouw- en vastgoedsector, op weg naar Risicomanagement 3.0?

Deze vragen staan centraal binnen de RISNET Challenge. Heb jij antwoorden op dit soort vragen en wil je die delen met de rest van de sector? Doe dan mee aan de RISNET Challenge en inspireer de sector met jouw visie en ideeën!

Call for pitches

Interesse

Wil je weten hoe de Challenge werkt, wie er mee kan doen en wat er dan precies van je wordt verwacht? Of welke prijzen je kunt winnen? Download dan deze brochure!

Meedoen?

Stuur je pitch (filmpje van max 2 minuten) uiterlijk 11 november 2018 op naar Niels van Ommen, communitymanager van het Bouwgenootschap, via nvommen@bouwgenootschap.nl

Finale

Datum: 29 november 2018

Gastheer: Stadsontwikkeling Rotterdam

Locatie: De Rotterdam (22ste etage)

Adres: Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam

Tijd:14.30 uur – 18.00 uur

Programma tijdens de Finale:

14.30 uur: Ontvangst

14.55 uur: Welkom

- Arnold van Kampen (voorzitter RISNET)

- Niels van Ommen (communitymanager Bouwgenootschap)

15.00 uur: Inleiding

- Marc van Leeuwen (Directeur Projectmanagement & Engineering Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam)

- Martin Jonker (Concerncontroller gemeente Haarlem)

- Godfried van Geest (Afdelingshoofd RAMS / Risk / SE / GIS, BAM Infraconsult B.V.)

15.30 uur: Finale RISNET Challenge

Presentaties Finalisten 1 t/m 3

16.15 uur: Stemmen

16.30 uur: And the winner is…

16.45 uur: Netwerkborrel met snack

18.00 uur: Einde



Ben je geen deelnemer aan de Challenge maar wil je wel de Finale bijwonen? Dan kun je je hier inschrijven. De entree bedraagt € 25,00 exclusief btw.