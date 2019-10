Parkeernormen, een ingewikkeld vraagstuk. Met welke norm ga je werken? Nul, 0,2 of 1,7? Welke rollen spelen beschikbare ruimte, (elektrische-) deelmobiliteit, openbaar vervoer, de politieke kleur van het college, toegankelijkheid? Hoe geef je beleid vorm en hoe borg je afspraken? Eén ding is zeker: doorgaan zoals we altijd al deden, dat kan niet. Dat past niet. Tijdens het Seminar Passende Parkeernormen krijg je inzicht in de mogelijkheden die er zijn.

De aftrap van het seminar wordt verzorgd door Rijksadviseur Daan Zandbelt. Het programma is in samenwerking met Rijkswaterstaat, Erasmus Universiteit en de Master City Developer samengesteld. Kortweg komt het er op neer dat als we op de huidige voet verder blijven gaan, Nederland straks verstopt is. Dan kunnen we geen kant meer op met alle auto’s. Dan is de stad niet meer leefbaar en het milieu krijgt klap op klap. Inzoomen op passende parkeernormen, inzetten op e-mobiliteit en delen. Dat is de toekomst.

Programma

Het programma van het Seminar Passende Parkeernormen ziet er als volgt uit:



13.30

Keynotes

Daan Zandbelt over de leefomgeving en de rol van mobiliteit

Helma Born over de dagelijkse praktijk: parkeernormen, ov en uitvinden

Giuliano Mingardo over The perfect storm: “Twee voeten op de grond aub!”

Martien Das over facts and figures: bevolkingsgroei, (auto-)bezit en delen

Maaike de Wit over het juridisch kader

15.30

Koffie en bijpraten



16.00

Panelgesprek onder leiding van Helma Born, met medewerking van:

Esther van der Meer (ParkMobile)

Hans-Hugo Smit (BPD)

Ananda Groag (Reframe)

en de keynotesprekers

17.00

Spitsmijdende borrel

Aanmelden

Lees hier meer over de verschillende sprekers en meld je aan voor de seminar.