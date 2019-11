Op 3 december vindt er een Bouwpoort bijeenkomst plaats in Den Haag. Bouwpoort is dé ontmoetingsplek voor beleidsmakers en bestuurders met ondernemers en opdrachtgevers uit de bouw. Onder leiding van dagvoorzitter Marnix Norder (voorzitter Aedes), wordt er in gesprek gegaan over versnellen en opschalen in de bouwsector. Aanmelden is noodzakelijk en plaatsen zijn beperkt.

Centrale vraag

Hoe kan industrialisatie verantwoord bijdragen aan realisatie van de bouwopgave? Dit is de centrale vraag tijdens deze Bouwpoort. De discussie spitst zich toe op de mogelijkheden om industrialisering te stimuleren. Ook gaan we in gesprek over de belemmeringen voor industrialisering en mogelijke oplossingen daarvoor.

Programma

17.00 uur: Inloop

17.45 uur: Welkom en korte inleiding – Marnix Norder

17.50 uur: Start programma

Sprekers:

Ulla-Britt Krämer, provincie Overijssel en projectleider INDU-ZERO

• Nut en noodzaak van versnellen en opschalen

• Lange termijn houdbaarheid van deze strategie

Robert Koolen, Heijmans, directeur Strategie & Beleid

• Wat nu al mogelijk is qua industrialisatie in de bouw

• De verenigbaarheid van industrialisering met duurzaamheidsambities

Panel:

Robert Koolen, Heijmans

Ben Kruseman, Calduran

Rudi Roijakkers, Ingenieursbureau ABT

Discussie onder leiding van Marnix Norder.

18.55 uur: Afsluiting

19.00 uur: Een hapje en een drankje

20.00 uur: Einde programma

Bouwpoort brengt professionals uit de bouwwereld bijeen om voor de sector relevante ontwikkelingen met de politiek en stakeholders te bespreken en op die manier beleidsmatige en politieke processen te versterken. Kom op 3 december naar Bouwpoort en praat mee.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van Bouwpoort zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, NLingenieurs, Duurzaam Gebouwd en de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie.

