Wil jij een boost geven aan (jouw) innovatie? Kom dan op dinsdag 26 november naar Innovationlink LIVE. Het netwerkevent voor iedereen die bezig is met uitvindingen en innovaties en die naar manieren zoekt om die succesvol op de markt te brengen. Bij Seats2Meet in Tilburg komen innovators én experts samen voor een dag vol presentaties, workshops en matchmaking. Ook is het mogelijk om in een Quick Scan van 30 minuten je innovatiewaarde te laten bepalen.

Experts als de Rabobank, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg, NEN en GBO geven antwoord op vragen als: Waar kan en moet je rekening mee houden om een idee goed te beschermen? Op welke manieren kun je geld genereren met ideeën, ontwerpen of patenten? Hoe kom je aan afnemers of launching customers? Waar moet je zijn voor financiering, juridisch advies en startersondersteuning?

Ontdek de 11 innovatieschakels

Innovationlink LIVE is een initiatief van Innovationlink. Een nieuw netwerk in Nederland waar uitvinders, ondernemers, investeerders en dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen. Bij Innovationlink draait alles om verbinden. Het netwerk legt de link tussen vraag en aanbod van innovatie en alles wat erbij komt kijken om uitvindingen en ideeën sneller door te ontwikkelen en succesvol op de markt te brengen. De aanpak is holistisch en omvat de elf belangrijkste schakels in het innovatieproces: intellectueel eigendom, business cases, financiering, juridische zaken, ontwerp en prototyping, samenwerking, ideeënmakelaars, zakelijke netwerken, subsidies, overheidsbeleid en marketing.

Korting voor KIVI-leden

Ze zijn allemaal vertegenwoordigd op 26 november in Tilburg. Innovationlink LIVE is toegankelijk voor alle geïnteresseerde innovators én experts. Een toegangskaart kost normaal € 100. Speciaal voor Duurzaam Gebouwd-leden is er een korting van 50%. Je betaalt dus € 50. Dat is inclusief de presentaties, matchmaking, een informatiemarkt, de lunch en de netwerkborrel. Ook krijg je het gloednieuwe handboek ‘Van inventie naar innovatie’ van prof. ir. drs. Hans Kamphuis bij je ticket cadeau.

Kijk op de website voor het programma en de sprekers. En bestel je bezoekers-ticket met de actiecode: DG.