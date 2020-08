Verbindingsdag Gezonde Scholen

De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Volgens het RIVM voldoet zeker 80% van alle leslokalen niet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, iets wat tijdens de coronacrisis nog eens extra wordt benadrukt. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed, is dit hét moment om in actie te komen.





Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en het is al zo vaak gezegd. In deze Verbindingsdag gaan wij op zoek naar de pijnpunten, de middelen en vooral de kansen die er liggen voor frisse en gezonde schoolgebouwen. Wat zijn de praktische oplossingen op gebied van ontwerp en installatie? Wat kunnen we bereiken met de investeringsimpuls die dit najaar staat te wachten ? Hoe maken we in deze renovatieopgave de vertaalslag naar een algemene kwaliteitsverbetering voor scholen?



Op 15 oktober komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Doe jij ook mee? Deze Verbindingsdag wordt georganiseerd door Stedebouw & Architectuur , dat al jarenlang in samenwerking met met Marco v. Zandwijkde Scholenbouw-editie maakt. Voor deze Verbindingsdag slaan we de handen ineen met BuitenSpelen en Duurzaam Gebouwd om professionals uit die netwerken bij elkaar te brengen en stappen te zetten in de scholenbouwopgave.Op 15 oktober komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Doe jij ook mee?

Het beste van twee werelden

De online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken:





· Twee inspirerende keynotes

· Nuttige, informatieve en verhelderende workshops. presentaties en rondetafeldiscussies

· Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool

· Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo





Dit mag je verwachten

Een middag waarin de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal staat, waarin onderwerpen aan bod komen waar je vandaag én morgen mee aan de slag moet.





Sessies

De Verbindingsdag Gezonde Scholen telt 10 tot 15 sessies verdeeld over drie sessierondes en twee keynotesprekers. De sessies zijn verdeeld over thema’s als beleid/bestuur, financiering, energietransitie, circulariteit, binnenklimaat en ontwerp.



Dagvoorzitter

Marco van Zandwijk (Kenniscentrum Ruimte-OK)





Programma

- Inloop met bezoek expo (20 min)

- Welkomst dagvoorzitter

- Keynote en/of netwerken

- Korte pauze

- Parallelronde 1

- Pauze en bezoek expo

- Parallelronde 2

- Netwerken

- Parallelronde 3

- Pauze en bezoek expo

- Afsluitende keynote

- Napraten





Interactief

Deze onderwerpen worden aangeboden als presentatie, workshop of discussie. Je kunt als deelnemer live meepraten via de chat en de videobel optie. En je mist niks, want na afloop van de bijeenkomst worden alle sessies aangeboden om ze rustig terug te kijken op het moment dat het jou schikt.





Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in het ontwerp, beleid en de bouw van schoolgebouwen, alsook voor professionals in de installatiebranche. Denk aan gebouweigenaren, architecten, ontwerpers, overheid, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, kenniswerkers, leveranciers van producten en diensten en meer.





Partner worden?

Wilt je meer weten over de partnermogelijkheden om je kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Wilt je meer weten over de partnermogelijkheden om je kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik dan hier.