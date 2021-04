CFP Green Buildings organiseert Innovatie Dragons’ Den op 21 april

In de afgelopen jaren hebben meer dan 300 partners een innovatie gepitcht aan meer dan 2.000 klanten tijdens CFP Innovatiedagen. Op woensdagmiddag 21 april krijgt dit een digitaal vervolg met de online Innovatie Dragons’ Den van CFP Green Buildings.

Wat kun je verwachten

Tijdens de Innovatie Dragons’ Den vlieg je in ongeveer twee uur tijd van de ene naar de andere innovatie, waarbij startups denken als multinationals en multinationals pitchen alsof ze startups zijn. Jij maakt deel uit van een publiek dat dingen voor elkaar kan krijgen: van gasten uit de bankensector, de zorgsector, rijksoverheid en gemeenten tot de Dutch Green Building Council en MVO Nederland. Daarbovenop heb je als bezoeker de primeur om in het voorprogramma deel te nemen aan de allereerste Planet Escape Room in Nederland.

Het programma

14.00 uur Start voorprogramma: Planet Escape Room (zie onder)

15.00 uur: Welkom en introductie

15.20 uur: 1e ronde met pitches

16.00 uur: Pauze en mogelijkheid om digitale stands van pitchers te bezoeken

16.30 uur: 2e ronde met pitches

17.10 uur: Wrap up en Q&A lounge met pitchers

Voorprogramma: de Planet Escape Room

Een primeur: samen met andere Dragons red je als een van de eersten de aarde met behulp van jouw expertise, creativiteit en constructieve samenwerking. Leg op unieke wijze alvast contact met verschillende collega’s uit de sector en begin de Innovatie Dragons’ Den met een extra dosis energie.

