Verbindingsfestival #4 - De Slimme Stad

Op 30 september vindt alweer de vierde editie van het online Verbindingsfestival plaats, georganiseerd door onze collega's van kennisplatform Biind. Dit keer staat de Slimme Stad centraal.

De ontwikkeling van technologie zorgt ervoor dat we onze steden steeds slimmer en efficiënter kunnen inrichten. De schaarse ruimte maakt dat we functies moeten stapelen, maar welke functies zijn dat dan? Data helpen ons om de juiste keuzes te maken. Met digital twins en talloze scenario's die we daarop loslaten, kunnen we zeer nauwkeurig de gevolgen van beleidskeuzes inschatten. Met citizen science worden bewoners betrokken bij het meten van luchtkwaliteit, hittestress en neerslag.

Er zijn ontzettend veel gave ontwikkelingen, onderzoeken en projecten gaande rond de slimme stad. Die krijgen op 30 september het podium. Wil jij een bijdrage leveren? Ken jij een interessante spreker? Laat het de organisatie weten.

Tickets voor dit evenement zijn gratis en nu al te verkrijgen.