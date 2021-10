Webinar: De volgende stap in de warmtetransitie

De warmtetransitie is continue in ontwikkeling. In de warmtetransitie zijn we nu aangekomen bij een overgang: de overgang van Transitievisie Warmte naar de uitvoering. In de Transitievisies Warmte zijn de eerste kansen en uitdagingen geschetst voor iedere gemeente. Nu is het zaak om verdere stappen te zetten en de visies middels lokale uitvoeringskennis en ervaring te verrijken. De grote vraag is alleen: hoe?

In dit webinar gaan we in gesprek over deze en andere vragen rondom de volgende stap in de warmtetransitie. Door in gesprek te gaan over de ervaringen van verschillende gemeenten geven we richting aan mogelijke volgende stappen. Veel is nog onzeker, maar door samen te werken komen we allemaal stapjes vooruit.

Hylke Hekkenberg Gemeente De Fryske Marren Gemeente De Fryske Marren is nog bezig zijn Transitievisie Warmte af te ronden. Ze zijn nog niet begonnen met een concreet uitvoeringsplan, maar zijn al wel in gesprek met verschillende inwonersinitiatieven en hebben voor deze initiatieven al onderzoek uitgevoerd. Hylke zal de ervaringen die hij tot nu toe heeft gehad met deze initatieven delen en toelichten hoe hij de volgende stappen voor zich ziet. Jeroen Wolbrink Gemeente Enschede De gemeente Enschede is voor de wijk Twekkelerveld aan de slag met een wijkuitvoeringsplan. De gemeente heeft daarbij in eerste instantie geleerd hoe het niet moet en deelt deze ervaring graag. In eerste instantie is er vanuit de gemeente top-down gecommuniceerd over de aardgasvrij opgave. Dit heeft tot veel protest gezorgd bij inwoners. De gemeente heeft daarom besloten opnieuw te beginnen en samen met de inwoners keuzes te maken over de volgende stappen. Maike Steegink en Bert Kleen



Energie van Noordoost Twente Energie van Noordoost Twente is een samenwerkingsverband van vier verschillende gemeenten. Deze gemeenten hebben samen gewerkt in de tot stand koming van de Transitievisie Warmte. Zij zijn nu al vergevorderd bij het opstellen van vier wijkuitvoeringsplannen. Op de weg naar deze wijkuitvoeringsplannen hebben ze veel geleerd. Ze vertellen graag meer over hoe het is om als samenwerkingsverband voor wijken uit verschillende gemeenten wijkuitvoeringsplannen op te stellen. Martijn Wubbolts Natuur en Milieu Overijssel Martijn Wobbelts werkt als projectleider Natuur en Ruimte bij Natuur en Milieu Overrijssel. Hij is in zijn rol betrokken bij veel verschillende Transitievisies Warmte en heeft een duidelijk visie over participatie in de warmtetransitie. Zijn uitgebreide kennis over de participatieladder weet hij goed te vertalen naar een concrete aanpak op wijkniveau. Hij zal in het webinar in een gesprek met TAUW zijn kennis delen.

