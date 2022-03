Verbindingsfestival: denk mee over klimaat, energie en de gezonde stad

Na vier succesvolle online edities gaat het Verbindingsfestival dit jaar LIVE! Op een unieke locatie in Zwolle een dag aan de slag met de belangrijkste opgaven waar we de komende jaren voor staan in de fysieke leefomgeving: klimaat, energie, (natuur)inclusiviteit, bereikbaarheid, wonen en meer. Kom ook op 7 juli naar Zwolle voor de leukste werkdag van het jaar.

LIVE Leefbaarheidslab

Geïnspireerd door de bijzondere locatie van de oude Energiecentrale Harculo én vanuit de ambitie om daadwerkelijk met een mix van professionals stappen te zetten op de grote opgaven waar we voor staan, hebben we het Verbindingsfestival 2022 de opzet van een lab meegegeven. Het Leefbaarheidslab, waar het een dag lang borrelt, bruist, sindert en af en toe ontploft.

Waar gaan we het over hebben?

Om ook in 2030 in leefbare steden en daarbuiten te wonen, werken, ontspannen, reizen en ontmoeten liggen er stevige uitdagingen op het gebied van onder meer inclusiviteit, slimme toepassingen, gezondheid, het klimaat, bereikbaarheid en meer. Deze thema’s komen op het Verbindingsfestival allemaal aan bod, in samenhang met elkaar. Omdat we geloven dat integrale samenwerking de sleutel is tot de leefbare stad. In het Live Leefbaarheidslab gaan we aan de slag met de belangrijkste opgaven voor de fysieke leefomgeving in 2030.

Samen met de gemeente Zwolle, onze kennispartners en experts bepalen we in april de line up van het festival. Daarbij zijn jouw vragen van vandaag en morgen leidend. Agendeer dus mee en laat ons voor 1 april weten wat volgens jou de belangrijkste uitdagingen zijn op weg naar een gezonde, veilige, prettige, inclusieve en slimme leefomgeving. Let op: onder de bruikbare inzendingen verloten we de eerste 5 tickets, dus kom maar op met je suggesties!

