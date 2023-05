Summit - ABN AMRO Duurzame 50 (exclusief event)

De ABN AMRO Duurzame 50 is de jaarlijkse thermometer voor duurzaamheid in de bouw en vastgoed in Nederland. De lijst weerspiegelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector. Ieder jaar vraagt de vakjury zich af wat de belangrijkste vraagstukken en trends zijn en welke mensen daar het meest aan bijdragen.

Nieuw dit jaar is de ABN AMRO Duurzame 50 Summit voor iedereen die de afgelopen edities in de top 50 van de Duurzame 50 award heeft gestaan. D50'ers en andere koplopers uit de bouw- en vastgoedsector vertellen deze middag hoe zij barrières doorbreken om grote verduurzamingsstappen te zetten. Leer hoe zij werken aan verandering, collega’s overtuigen van de noodzaak voor verduurzaming en ketenpartners meenemen op hun groene pad. Op welke duurzame transities in de gebouwde omgeving wil jij de komende periode het verschil maken? Verscherp je doelen, weet welke acties je kan ondernemen om meer impact te maken en wie je daarbij nodig hebt.

Dit event is exclusief voor (oud) D50'ers en young professionals.