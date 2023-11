Willen we kwalitatief goede zorg voor iedereen kunnen blijven leveren dan moet de zorgsector (kosten)efficiënter worden georganiseerd. Verduurzaming van vastgoed en een circulaire bedrijfsvoering zijn noodzakelijk.

Vanaf 2018 tekenden veel organisaties de Green Deal voor de zorg. Daarin spraken zij af: 49% CO2-reductie in 2030, circulaire bedrijfsvoering, medicijnresten uit het afvalwater en een gezonde werk- en leefomgeving. Dat is belangrijk voor de bewoners: voor hun woongeluk en betere zorg!

Congres Zorghuisvesting

Over deze verduurzamingsmaatregelen gaat het 1e Congres Zorghuisvesting dat op 27 november bij VGZ in Arnhem wordt gehouden. Hoe organiseer je een circulaire bedrijfsvoering? Hoe reduceer je de energiekosten? Hoe realiseer je een gezond binnenklimaat? En hoe draag je bij aan een betere zorg en het woongeluk van de bewoners? Het zijn vragen die op 27 november centraal staan.

De antwoorden op deze vragen helpen mede de zorg betaalbaar te houden. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Energiebesparende maatregelen moeten worden getroffen en gezocht moet worden naar duurzame alternatieven.

Stichting C23

Het congres ‘Zorg voor de toekomst’ haakt onder andere in op het programma dat Stichting C23 samen met Stichting Lucrum en de Provincie Overijssel in het kader van de Green Deal voor de zorg heeft ontwikkeld. Aan dit programma doen 10 zorginstellingen uit Overijssel mee. Kernpunten uit het programma zijn duurzaamheid, energiebesparing en kostenbeheersing.

Voor een goede uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen dient een nieuwe fysieke en technologische omgeving waarin de beste zorg, een inspirerende werkomgeving en een optimaal onderzoeks- en opleidingsklimaat te worden ontwikkeld.

Voor wie?

Ben jij manager huisvesting, facility management, vastgoed, duurzaamheid of IT in de zorgsector – van verpleeg- en ziekenhuizen tot revalidatiecentra? Kom dan op 27 november waardevolle inzichten ophalen over het verduurzamen van de zorgsector!

Zo kan worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal.

Inschrijven

Meer informatie over het congres en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier! We zien je graag op 27 november aanstaande.