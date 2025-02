Kostenefficiënt verwarmen met compacte installaties

Hoe combineer je efficiënte collectieve warmteoplossingen met individuele tapwaterregelingen in gestapelde bouw? Een seminar van STIEBEL ELTRON laat je in de praktijk bewezen, ruimtebesparende oplossingen ontdekken. Vakgenoten uit de bouwsector delen hun inzichten en praktijkvoorbeelden voor kostenefficiënt verwarmen, koelen en warm tapwater in een compacte installatie.

Het programma ziet er als volgt uit:

Presentatie MPG / LCA door Alba Concepts

Collectief en toch individueel? Het is mogelijk!

Van ontwikkeling tot eindgebruiker in de praktijk

Collectieve afrekening en toegevoegde waarde van monitoring voor bewoner en partners door BeNext

Je bent van harte welkom bij dit exclusieve seminar over collectieve warmte voor gestapelde bouw met individuele tapwateroplossing. Sluit je aan bij experts en vakgenoten voor inzichten, praktijkvoorbeelden en een inspirerende discussie.

Hieronder vind je de belangrijkste gegevens op een rij:

Datum: 27 maart 2025

Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Locatie: Showroom STIEBEL ELTRON in ’s-Hertogenbosch

Op deze pagina ontdek je meer informatie.