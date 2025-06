Kennissessie over actuele duurzaamheidsopgaves

Werk je aan duurzame gebieds- of gebouwontwikkeling of ben je als beleidsadviseur, duurzaamheidscoördinator of projectmanager betrokken bij milieuprestaties en rapportages? Een online kennissessie van stichting W/E adviseurs laat je kennisdelen over deze onderwerpen.

In 60 tot 120 minuten word je door experts van W/E adviseurs bijgepraat over actuele onderwerpen zoals de aangescherpte MPG-eis, Whole Life Carbon, CSRD en MIA\Vamil. Praktisch, actueel en zonder dat het een hele cursus hoeft te zijn.

Voor professionals in bouw, beleid en duurzaamheid

Online sessies van 1 tot 2 uur

Deelname €69,- per persoon

Gegeven door inhoudelijke experts van Stichting W/E adviseurs

Aanmelden kan via deze website

Ook beschikbaar als incompany sessie – handig voor teams die samen willen bijleren. Neem hier per mail contact op met de cursuscoördinator Maertijne.

MPG – Wat verandert er per medio 2026?

De MPG-eis wordt medio 2026 aangescherpt. Maar wat betekent dit in de praktijk? En wanneer precies? In deze sessie bespreken we de laatste inzichten rondom wet- en regelgeving en signalen uit de markt,. Ook gaan we in op databronnen zoals 2ba.nl, GSES en het effect van ontwerpkeuzes zoals vormfactoren op de berekening.

Whole Life Carbon (WLC) – Wat betekent het voor jouw project?

Whole Life Carbon krijgt een prominente plek naast MPG. In deze sessie leggen we uit hoe beide zich tot elkaar verhouden, wat het invoeringstraject is en wie wanneer wat moet doen. Ook bespreken we het verschil tussen verplichte berekeningen en formele eisen.

MIA\Vamil – Slim gebruik maken van milieukorting

Welke eisen gelden voor de MIA\Vamil-regeling? En hoe gebruik je GPR Gebouw of BENG-scores om dit aan te tonen? In deze sessie leer je het verschil tussen een berekening en een certificaat, en krijg je concrete handvatten om projecten succesvol aan te melden.

CSRD – Wat verandert er (en wat niet)?

De CSRD-richtlijn verplicht organisaties om te rapporteren over hun milieu-impact. Maar met de aangekondigde Omnibus-wijzigingen lijkt er versoepeling op komst. Wat moet je straks nog rapporteren – en wat blijft sowieso nodig?

De eerste cursus vindt plaats op 24 juni aanstaande.