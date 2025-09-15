Fläkt on Wheels Truck Tour 2025
27 september 2025
De exclusieve Fläkt on Wheels Truck Tour 2025 komt eraan – een unieke kans om de nieuwste innovaties van FläktGroup op het gebied van ventilatie, binnenluchtkwaliteit en luchtbeheersingsoplossingen van dichtbij te ervaren.
Doe met ons mee om:
• Direct kennis te maken met onze geavanceerde producten via interactieve demonstraties
• Waardevolle inzichten te verkrijgen in markttrends en opkomende technologieën van FläktGroup-experts
• Te netwerken met andere toonaangevende professionals en specialisten in de sector
Het aantal plaatsen is strikt beperkt, dus verzeker jezelf van een plek door jouw voorkeursdatum en locatie te kiezen via deze link.
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Kennissessie en rondleiding CO2-neutrale kantoren ...
Extern evenement Ben je een installateur of adviseur en wil je jouw kennis over duurzame, energiezuinige oplossingen vergroten? Duik dan in de praktijk en ontdek hoe ABB zijn kantoor ...
Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd
Innovatiebijeenkomst: verduurzaming van de woningbouw
WeGrow Congres 2025
Op maandag 29 september 2025 verwelkomt WeGrow bestuurders, boeren en bouwers in de sfeervolle Landgoederij in Bunnik voor het jaarlijkse WeGrow Congres. ...
CSRD Day 2025
Op 27 november 2025 vindt de tweede editie van CSRD DAY plaats, hét grootste congres over duurzaamheid en duurzaamheidsrapportage van Nederland. Tijdens ...
Klimaattop Gebouwde Omgeving
Op 5 en 6 november 2025 brengen we 2.000 deelnemers samen in Jaarbeurs Utrecht om te verbinden, samen te werken en te versnellen.
11 september congres WeGrow: ‘Min en min ...
Boeren en bouwers die samen een economische hervorming organiseren. Jan Willem van de Groep (foto) spreekt hierover tijdens het congres ‘Min en min is plus’ ...
Opleiding Basiscertificaat Energietransitie ...
In de bouwopleiding voor het Basiscertificaat Energietransitie in Gebouwde Omgeving leer je over duurzaamheid en energietransitie in de gebouwde omgeving. Doel ...
EURO2021 - Green as Building Material
Extern evenement Op 26 en 27 mei 2021 organiseert de Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek in Nederland een 2daags virtual live conference over Ecological Engineering. ...
Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd
Verbindingsfestival
Extern evenement Op 29 september organiseert Acquire in samenwerking met een groot aantal kennispartners, partners en experts het tweede online en gratis Verbindingsfestival. Tijdens ...
Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd
Voortaan slim laden in de Johan Cruijff ArenA
De Johan Cruijff ArenA is niet alleen thuishaven van het hogeschoolvoetbal van Ajax, maar loopt nog meer voorop met slimme energie- en laadsystemen.
Bouwonderneming TBI doet mee aan Madaster
Bouwonderneming TBI Holdings heeft een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services. Madaster is het onafhankelijk publiek platform dat materialenpaspoorten ...