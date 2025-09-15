Fläkt on Wheels Truck Tour 2025

27 september 2025

Fläkt on Wheels Truck Tour 2025

De exclusieve Fläkt on Wheels Truck Tour 2025 komt eraan – een unieke kans om de nieuwste innovaties van FläktGroup op het gebied van ventilatie, binnenluchtkwaliteit en luchtbeheersingsoplossingen van dichtbij te ervaren.

Doe met ons mee om:
• Direct kennis te maken met onze geavanceerde producten via interactieve demonstraties
• Waardevolle inzichten te verkrijgen in markttrends en opkomende technologieën van FläktGroup-experts
• Te netwerken met andere toonaangevende professionals en specialisten in de sector
Het aantal plaatsen is strikt beperkt, dus verzeker jezelf van een plek door jouw voorkeursdatum en locatie te kiezen via deze link.

