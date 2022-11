BREEAM-outstanding voor nieuw onderwijsgebouw Universiteit Rotterdam

Het nieuwe Langeveld Building van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is met een BREEAM Outstanding certificaat een van Nederlands meest duurzame onderwijsgebouw. Het multifunctionele gebouw is ontworpen door Paul de Ruiter Architects en is gebouwd door BAM Bouw en Techniek.

Zowel de EUR als opdrachtnemer BAM Bouw en Techniek hebben een maximale inspanning geleverd om de duurzaamheidsambities van de universiteit waar te maken. Het gebouw onderscheidt zich door een innovatief ventilatiesysteem waarbij de wind en zonnewarmte de drijvende krachten zijn. Stedebouw & Architectuur interviewde Paul de Ruiter eerder al over dit innovatieve concept.

Kenmerkend aan Langeveld Building is de groene studieomgeving en de houten boomhut in het atrium. Door de natuur naar binnen te halen creëert de universiteit een omgeving die bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van studenten en docenten.

Gebouwd met oog voor de volgende generatie

De duurzaamheidsambities van dit project zijn groot. Zo wekt het gebouw zijn eigen energie op, heeft het een innovatief ventilatiesysteem waarmee 85 procent minder energie wordt verbruikt dan een traditioneel ventilatiesysteem, is het klimaatbestendig en flexibel in te zetten voor alle vormen van toekomstig onderwijs. In het ontwerp komen tevens de groene en natuurlijke elementen terug en is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Dit heeft geresulteerd in een BREEAM Outstanding certificering. Slechts minder dan 1 procent van de gebouwen in Nederland hebben deze topkwalificatie.

Innovatie door uitdagende marktvraag

Het ventilatiesysteem in Langeveld Building is revolutionair en is het resultaat van de aanbesteding waarin Erasmus Universiteit Rotterdam de markt uitdaagde om innovatieve oplossingen te bedenken in het kader van haar duurzaamheidsdoelstellingen. De drijvende kracht achter het ventilatiesysteem zijn de natuurkrachten zon en wind die zorgen dat er op natuurlijke wijze veel frisse lucht in het gebouw aanwezig is.

Naamgever nieuw onderwijsgebouw

Alle gebouwen en pleinen op Campus Woudestein worden vernoemd naar bekende personen die een directe band hebben gehad met de universiteit. Langeveld Building draagt de naam van Hendrika Maria Langeveld (1926-2004). Van 1963 tot 1973 werkte ze aan de sociale faculteit, eerst als lector en later als hoogleraar empirische sociologie. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar. Na een uitstapje buiten de universiteit keerde zij in 1986 terug als hoogleraar emancipatievraagstukken. Henny Langeveld leidde tot haar emeritaat in 1991 de sectie Emancipatievraagstukken en Vrouwenstudies.

Foto door Aiste Rakauskaite

Het bouwteam

Opdrachtnemer BAM Bouw en Techniek realiseerde de nieuwbouw in samenwerking met Paul de Ruiter Architects, Buro Harro landschapsarchitect, Halmos Adviseurs en LBP|SIGHT. BAM Advies en Engineering berekende de constructieve uitwerking. abcnova verzorgde namens de opdrachtgever het project- en contractmanagement.