Creatieve ontwerpen van hout bevorderen sociale cohesie

Studenten van de creatieve vakschool SintLucas waren de afgelopen maanden druk bezig met het bedenken, ontwerpen én maken van projecten die de buurtbinding in het Eindhovense Buurtschap Te Veld kunnen stimuleren. Zij deden met, in samenwerking met MEDITE SMARTPLY, op basis van duurzaam MDF-materiaal. Hieruit kwamen concepten als een wensboom, een puzzel en een zelf veranderbaar kunstwerk.

De negen deelnemende studenten presenteerden onlangs hun eindprojecten. Hier zaten bijzondere creaties bij om het abstracte begrip ‘buurtbinding’ een tastbare vorm te geven. Naast de wensboom en de puzzel was er ook een ontwerp voor een spel waarmee de toekomstige bewoners samen aan de slag kunnen gaan.

Grenzeloze creativiteit

De activiteiten op het SintLucas waren een onderdeel van MEDITE Makes It Real. Deze campagne van het Ierse MEDITE SMARTPLY is bedoeld om de vele mogelijkheden van MDF te laten zien. Tevens worden makers/ontwerpers uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met het duurzame plaatmateriaal MDF. In een online MDF-community kunnen enthousiastelingen hun werk delen, inspiratie opdoen of prijzen winnen.

Medite Smartply maakt zich niet alleen hard voor grenzeloze creativiteit, maar ook voor duurzaamheid. Daarom geeft het de nieuwe generatie creatievelingen, zoals de studenten van het SintLucas, de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen met duurzame materialen. De studenten werkten daarbij met verschillende types MDF-materiaal: MEDITE PREMIER, MEDITE CLEAR en MEDITE MR.

Henny Henderson, salesmanager bij MEDITE SMARTPLY, was aanwezig bij de eindpresentaties. “Ik ben onder de indruk van de manier waarop de studenten de opdracht hebben geïnterpreteerd en waarop ze de verschillende MEDITE MDF producten hebben bewerkt. Het materiaal gaf ze veel vrijheid en ik zie zeker potentie om een paar ideeën van de studenten verder uit te werken.”

Volgende stappen

Het hele creatieve proces en de eindresultaten zijn opgenomen en gedeeld via verschillende kanalen om zo andere makers te inspireren en uit te dagen. Zowel MEDITE SMARTPLY als de docent en studenten van het SintLucas zijn blij met het uiteindelijke resultaat. Beide partijen zijn in gesprek over een vervolg van het succesvolle project.

Rene Siebum, docent bij het SintLucas, blikt dan ook enthousiast terug op het project: “We zijn de samenwerking met MEDITE SMARTPLY gestart om te werken met een mooi materiaal, maar ook omdat we duurzaamheid binnen zowel het SintLucas als Buurtschap te Veld erg belangrijk vinden. MEDITE SMARTPLY bleek hier een perfecte match vanwege hun duurzame productie.”

Rijke ervaring

“Ik houd van dit soort praktijkopdrachten, omdat studenten met alles rekening moeten houden. De opdracht, de eigenschappen van het materiaal en de bewerkingen die mogelijk zijn. Het is voor ons een enorm rijke ervaring om die drie factoren samen te brengen in één project en ze hebben in een korte tijd echt mooie resultaten neergezet”, aldus Siebum.

“Ik wist vrijwel direct”, besluit studente Lonneke, “wat ik wilde maken om de bewoners van Buurtschap te Veld met elkaar te verbinden. Tijdens het proces leerde ik werken met het materiaal, waardoor ik tot een nog tien keer beter eindproduct ben gekomen dan dat ik oorspronkelijk voor ogen had.”

Zie verder: www.meditemakesitreal.com

