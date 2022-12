Primeur voor gebouwen 5TRACKS Breda: gevels van bouwafval

De drie gebouwen van het in aanbouw zijnde multifunctionele complex 5TRACKS in Breda krijgen gevels met steenstrips. Deze strips zijn gemaakt van hoogwaardig hergebruikt bouwafval. Initiatiefnemers Synchroon en J.P. van Eesteren hebben hiertoe besloten. De steenstrips worden voor het eerst op deze grote schaal toegepast in Nederland.

5TRACKS behelst drie gebouwen op naast Breda CS waarin een mix van kantoren, appartementen, een hotel, horeca en sportfaciliteiten komen. Met als doelstelling ‘wonen en werken voor de nieuwe generatie’ is duurzaamheid daarbij topprioriteit. Toepassing van de steenstrips betekent het hergebruik van 18 kilo hoogwaardig afval per vierkante meter gevelbekleding. Voor alle gevels samen, loopt de teller op naar 385.519 kilo. En dat is dus ook de hoeveelheid besparing aan ruwe grondstoffen.

‘Verduurzaming versnellen’

De keuze voor een duurzame gevel voor 5TRACKS past binnen de ambitie van Nederland om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben én de duurzame ambitie van TBI, waarvan Synchroon en J.P. van Eesteren beide onderdeel zijn. “We willen de verduurzaming van de bouwsector versnellen, onder andere door in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen in onze projecten te halveren”, aldus Marco Peppel, directievoorzitter van J.P. van Eesteren. “Met de gevel van 5TRACKS voldoen we daar nu al aan.”

In de steenstrips wordt onder meer bouwpuin en sloopafval verwerkt. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van een van de grootste afvalstromen ter wereld: de bouw en industrie samen zijn verantwoordelijk voor 30 procent van alle afval. Daarom hebben Synchroon en J.P. van Eesteren besloten om zelf te investeren in de innovatieve gevel, vervaardigd door het Nederlandse bedrijf StoneCycling. Henri van Dam, directeur Synchroon: “We hopen met dit initiatief collega’s in de sector te inspireren om ook de verduurzaming te versnellen.”

Aanplant en lege kratjes

In tegenstelling tot traditionele productie, worden er door StoneCycling vier steenstrips uit één baksteen gehaald, in plaats van twee. Dat betekent dat het materiaal in zijn geheel wordt gebruikt en er geen sprake is van afval. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot van de productie van deze WasteBasedBrick gecompenseerd door de aanplant van bomen. In de toekomst wil men het bakproces CO2-neutraal maken en overschakelen op waterstof.

Ook tijdens het vervoer van de 11.000 vierkante meter aan steenstrips naar het terrein staat duurzaamheid centraal. Zo worden de strips niet in piepschuim verpakt maar in herbruikbare plastic kratjes die eerder voor boodschappen dienstdeden. Bij iedere levering worden de lege kratjes retour genomen. Zo wordt voorkomen dat vrachtwagens lege kilometers rijden.

Environmental, Social & Governance

Voor huurders van kantoorruimte in 5TRACKS Breda is de duurzame gevel een extra pluspunt, boven op de gunstige ligging ten opzichte van OV en autowegen, de faciliteiten en ruimte voor ontmoeting, de hoogwaardige afwerking en flexibele indeling. Bovendien wordt 5TRACKS gebouwd vanuit de ambitie om aan WELL Platinum te voldoen, het certificaat voor een gezonde en duurzame werkomgeving. Het belang van duurzaamheid wordt immers groter – denk aan het behalen van Environmental, Social & Governance-doelstellingen (ESG) en de toenemende waarde die jong talent aan duurzaamheid hecht bij het bepalen van de keuze voor een werkgever.