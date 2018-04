In de whitepaper 'Rechtstreeks naar een toekomstbestendige omgeving' komen geldende en aankomende wet- en regelgeving rondom verduurzaming aan bod. De gratis whitepaper behandelt onder andere de eisen rondom BENG, GDPR en MPG.

Naast gedetailleerde informatie over deze onderwerpen komen praktische voorbeelden aan het licht. De whitepaper is opgedeeld in verschillende onderwerpen:

BENG: de vervanger voor EPC

MPG: gebruik duurzame materialen

Kantoren upgraden naar energielabel C

GDPR: wat moet ik regelen?

Benieuwd naar de whitepaper? Deze is volledig gratis te downloaden.