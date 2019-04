Een duurzamer kantoorpand door een gunstiger energielabel? Zo doe je dat

De aarde warmt op, de ijskap smelt en de zeespiegel stijgt. Overal zien we initiatieven ontstaan om de CO 2 -uitstoot en het energieverbruik terug te dringen. Een groot deel van de totale CO 2 -uitstoot in Nederland is afkomstig van bestaand vastgoed, waaronder kantoren. Daar ligt dus een legio aan kansen om te verduurzamen en dat vindt de overheid ook. Begin 2019 is een wet aangenomen dat kantoorpanden in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben om dit proces te versnellen.

Het energielabel van je kantoorpand verbeteren kan echter al vrij gemakkelijk en het hoeft zeker geen grote aanpassingen en flinke investeringen te betekenen. Het is wel beter om bepaalde stappen te doorlopen, om ook echt de juiste maatregelen te nemen voor de specifieke situatie van het pand.

1. Bepaal de stip op de horizon

De eerste stap is het bepalen van de stip op de horizon: wat wil je als organisatie bereiken? Wil je van energielabel E naar C? Van energielabel C naar A? Of misschien overstappen naar volledig gasloos? Het pand moet de eindgebruiker (en de primaire processen) uiteindelijk maximaal ondersteunen. Gezondheid moet daarbij ook niet worden vergeten. Hoewel alle maatregelen om een pand te verduurzamen goede maatregelen zijn, leert de ervaring dat ‘zomaar wat doen’ niet de meest effectieve route is. Een doel geeft duidelijkheid, richting, houvast en betekenis. Het helpt je om juist die maatregelen te bepalen en te nemen die ook daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van je wensen en behoeften.

2. Laat een nulmeting uitvoeren

Om inzicht in de huidige staat van het pand te krijgen, is het advies om een 0-meting door een gespecialiseerde partij te laten uitvoeren. Zij beschikken over de tools om een scan uit te voeren die je onder meer inzicht geeft in hoeveel CO 2 het pand op dit moment uitstoot, wat het energieverbruik is en wat je kunt besparen. Met sensoren is het mogelijk om klimaatsystemen, lichtverbruik en toiletgebruik te monitoren. Het inzichtelijk maken van het daadwerkelijke verbruik helpt weer om onnodig energieverbruik terug te dringen. Een specialist kan deze essentiële informatie snel en relatief eenvoudig boven water krijgen. Dit is van grote waarde om de juiste koers te bepalen.

3. Laat een advies op maat opstellen

Op basis van de resultaten van de 0-meting, ontvang je een advies op maat. Welke maatregelen zijn noodzakelijk om op het gewenste niveau te komen?

Zorg ervoor dat per maatregel wordt aangegeven wat de geschatte investering is, wat de terugverdienkosten en -tijd zijn, hoeveel CO2 ermee bespaard wordt en wat de impact op het label is. Er zijn een aantal maatregelen die vaak terugkomen, omdat ze nu eenmaal een grote impact hebben op het verduurzamen van je pand. Een advies bevat vaak een set van tien tot twintig maatregelen die structureel bijdragen aan het realiseren van jouw doelstelling. Denk hierbij aan:

Isolatie van de wanden en het dak;

Het aanbrengen van zonnepanelen;

Een andere manier van verwarmen, bijvoorbeeld via warmte-terugwininstallaties

Andere verlichting, zoals bijvoorbeeld ledverlichting, die slechts één twintigste aan energie verbruikt in vergelijking met halogeenlampen;

Het aanpassen van het verbruik van energie, bijvoorbeeld door het licht eerder uit te schakelen op bepaalde verdiepingen of het uitschakelen van de verwarming in het weekend en ’s nachts.

4. Think outside the box

Niet alle oplossingen hoeven via de gebaande paden te lopen. Ook wat energiebesparing betreft zijn er alternatieven. Zo kan het in bepaalde scenario’s zinvol zijn om middels een ESCo (energy service company) collectief energie te besparen. Een ESCo gebruikt de energiebesparing uit de woning om investeringen te financieren. De grootschalige verduurzaming maakt voor bedrijven die weinig middelen hebben toch een lagere energierekening mogelijk. Dit hoeft overigens niet per se via een ESCo te gebeuren: er zijn ook modellen waarbij er van gezamenlijke inkoopkracht – van bijvoorbeeld hele woon/werk-wijken – gebruik wordt gemaakt om bijvoorbeeld windmolenparken te financieren.

5. Voer de gekozen maatregelen door

Omdat het advies inzicht geeft in de geschatte investering, terugverdientijd en de impact kun je een verantwoorde keuze maken en de maatregelen meenemen in de begroting. Bepaal waar je mee wilt starten en zet de eerste stappen naar een duurzamer bedrijfspand.

Auteur: Joris de Schepper, Senior Consultant bij HEYDAY