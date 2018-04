School in Hoogezand omgebouwd tot medisch centrum

In Hoogezand-Sappemeer wordt een voormalige school omgebouwd tot een Medisch Centrum: een multidisciplinaire zorginstelling waar onder andere huisartsen, apotheken en fysiotherapie onder één dak samenwerken.

Het bijzondere aan het gebouw is dat het in de wijde omgeving het eerste duurzame gebouw is met nul op de meter. Een deel van de verwarming wordt gehaald uit de restwarmte van een nabijgelegen fabriek. Het gebouw krijgt een forse Rc-waarde van 8. De wanden zijn dan ook 35 centimeter massief geïsoleerd. Er komen bovendien 720 pv-panelen, en het gebouw heeft triple glas.

Luchtbehandeling

Om het gebouw van voldoende ventilatie te voorzien heeft Velu het ronde en rechthoekige kanaalwerk geleverd. Het rechthoekige kanaalwerk blijft overigens in het zicht. Het gaat om circa 2000 m2 ronde kanalen en 600 m2 rechthoekige kanalen. Daarnaast levert Velu de luchtbehandelingskast van onze zusteronderneming Solid Air Climate Solutions. De luchtbehandelingskast betreft een hoog rendement WTW unit met een capaciteit van 12000m³/h. De unit is uitgevoerd met een sorptie warmtewiel. De kleur van de unit is zwart, waardoor deze mooi wegvalt in de omgeving.

De verwachting is dat het project eind mei 2018 afgerond is en dat het gebouw in gebruik wordt genomen.

