Duurzaam Gebouwd is verbouwd!

Zoals je ziet is Duurzaam Gebouwd vernieuwd. De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt om een volledig nieuwe versie van DuurzaamGebouwd.nl aan je te kunnen presenteren. In dit artikel nemen we je mee door het wat en waarom, het nieuwe design en de nieuwe functionaliteiten.

Sinds de oprichting in 2009 heeft Duurzaam Gebouwd zich ontwikkeld van een blog over duurzame projecten, tot hét integrale platform voor de bouw- en vastgoedsector. Centraal staat het leveren van een grote bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Samen met partners wil het platform de overheidsdoelen voor 2050 versneld behalen en overtreffen. Door alle schakels binnen de bouw- en vastgoedbranche aan elkaar te verbinden in kennisuitwisseling en netwerken maakt Duurzaam Gebouwd transities mogelijk.

De website van Duurzaam Gebouwd is een van de belangrijkste middelen om jou als lezer dagelijks van het laatste nieuws te voorzien, de nieuwste projecten te tonen en je te inspireren met onze expertblogs. Dit alles maakt ons platform uniek in de branche en mogen we inmiddels ook gemiddeld 60.000 pageviews per maand ontvangen. Maar, voor ons is het nu tijd voor de volgende stap.

Het nieuwe ontwerp

Het kennisplatform heeft zich namelijk tot op heden nog vermomd als blog. Daar is afscheid van genomen. We zijn een compleet nieuwe ontwerprichting ingeslagen, die het platform weer toekomstbestendig maakt. Hierbij is rekening gehouden met de eisen van deze tijd, zodat de website op alle mogelijke apparaten goed te bekijken is. Dit betekent dat de website automatisch bijschaalt naar een versie van het ontwerp dat geoptimaliseerd is voor het scherm waarop het bekeken wordt. We streefden naar een fris ontwerp, waarbij de nadruk ligt op leesbaarheid en herkenbaarheid.

Focus op content

Op het vernieuwde DuurzaamGebouwd.nl staat de content centraal en willen we een beter overzicht geven van alle nieuwsartikelen, projecten en expertposts. Bovendien staat deze content nu gebundeld in een kennisbank. Hierin kun je makkelijk filteren op de verschillende contentvormen. Dit staat naast de themadossiers, zoals we ze al hadden. Het uitgangspunt is dat we je meerdere ingangen en sorteermogelijkheden bieden, om jou precies de artikelen, projecten en expertposts te tonen die je zoekt.

Kortom: speur je naar projecten of expertposts? Of wil je liever per thema bekijken wat we allemaal voor je in petto hebben? Beide ingangen zijn prominent aanwezig op de voorpagina van de website en geven je toegang tot een wereld aan kennis en ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de bouw- en vastgoedsector. Bovendien tonen we je onder ieder artikel ook nog eens gerelateerde content, zodat je gemakkelijk meer komt te weten over het onderwerp dat je interesseert.

Gratis profielen

Daarnaast bieden we de bezoeker nu de mogelijkheid een gratis profiel aan te maken. Rechts bovenin het menu vind je een loginmogelijkheid. Door het aanmaken van een gratis profiel kun je je gemakkelijk inschrijven voor onze nieuwsbrief en onze evenementen en je voorkeursthema’s aangeven. Bovendien krijg je hierdoor ongelimiteerd toegang tot exclusieve content, zoals onze goed gewaardeerde whitepapers. Daarnaast geven we op deze manier onze Partners, Leden en Experts gemakkelijk toegang tot hun eigen account.

Wat vind jij?

Wij zijn natuurlijk heel trots op Duurzaam Gebouwd 2.0. Maar we zijn net zo benieuwd naar jouw mening, de gebruiker. Uiteindelijk produceren we dagelijks unieke kennisartikelen om jou te boeien en je op de hoogte te houden van de duurzame ontwikkelingen in onze sector. Dat is de basis en deze website is ons nieuwe instrument daarvoor.

De komende tijd zullen we op verschillende manieren de website monitoren om te zien of alles wat wij bedacht hebben even goed voor jou werkt, als wij denken. Maar natuurlijk ben je ook vrij om een feedbackformulier in te vullen, je reactie onder dit artikel achter te laten, of ons via e-mail van commentaar te voor zien. Kijk naar hartenlust rond op ons nieuwe platform en voorzie ons vooral van je feedback. Maar bovenal: veel plezier op het vernieuwde DuurzaamGebouwd.nl.