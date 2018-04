Voormalig CBS-gebouw Heerlen krijgt 3500 zonnepanelen 

Vanaf volgende maand produceren 3500 zonnepanelen circa 35 procent van de benodigde energie in Carbon6, het voormalige CBS-gebouw in Heerlen. De zonnepanelen liggen op een houten constructie, gemaakt van duurzaam hout. Het regenwater dat op het dak valt, wordt gezuiverd met een helofytenfilter.

Het voormalige hoofdkantoor van CBS huisvest momenteel een community van zo’n 130 huurders. “Carbon6 zijn we gestart in 2012”, vertelt Dirk enthousiast. “Het heeft een groot aantal jaar leeg gestaan, maar nu vind je er heel veel ateliers, creatieve industrie, Urban Farming en meer van dat soort functies. Het overgrote deel zijn kleine tot middelgrote ondernemingen, en daar zit ook de kracht. Er zijn heel veel kruisbestuivingen gaande.”

Energietransitie

De methode van Walas Concepts is om zo'n pand geleidelijk te ontwikkelen. “We knappen het dus niet in een keer op; dat neemt meerdere jaren in beslag. De eerste fase is nu afgerond.” Belangrijk onderdeel van het project is de energietransitie. “Om een voorbeeld te geven: in het eerste jaar verstookten we circa 600.000 kuub gas voor de verwarming van het hele pand. Om de energiekosten onder controle te krijgen hebben we gezocht naar een duurzame oplossing. Wij houden ons hierbij vast aan de Earth Charter beweging en Earth Charter Cities. We proberen als inspirator constant bezig te zijn met verduurzaming.”

Parkeerdekken

Oorspronkelijk werd gedacht aan zonepanelen op het dak van het pand. “Ons gebouw bestaat echter uit veel kleine vleugels en een klein dak, dus dat is niet echt geschikt voor zo’n groot project. Voor een substantiële oplossing hadden we veel meer oppervlakte nodig. Toen kwamen onze parkeerdekken in beeld.”

Naast het gebouw bevinden zich twee grote parkeerterreinen met een ondergrondse parkeergarage. “Per parkeerdek spreek je over 4200 m2”, licht Dirk toe. “Nu we boven het eerste parkeerdek een dakconstructie hebben gemaakt met 3500 zonnepanelen, wordt dubbel gebruik gemaakt van de vierkante meters: parkeren én energieopwekking. We hebben het project CarbonBlue genoemd, en er zijn nu al plannen voor CarbonBlue2.

De bouwactiviteiten zijn 1 mei klaar en de oplevering staat gepland voor eind mei.