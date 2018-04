Nieuwe sorteercentrum in Zaltbommel wordt all-electric

Het nieuwe sorteercentrum van DHL op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel wordt all-electric gebouwd. Het gaat om het grootste sorteercentrum van de Benelux dat volledig gasloos (all-electric) wordt. Het pand zal het duurzaamheidslabel BREEAM-Excellent krijgen.

DHL heeft bewust gekozen voor vestiging op een duurzaam bedrijventerrein omdat dit aansluit bij zijn ambitieuze milieudoelstellingen. Het gebouw wordt uitgerust met voldoende zonnepanelen om zelfvoorzienend te zijn qua stroom, ook voor het opladen van elektrische bestelauto’s en vrachtwagens.

In 2050 CO 2 -uitstootvrij

Wouter van Benten, ceo van DHL Parcel Benelux: “De enorme groei van DHL legt tevens een verantwoordelijkheid neer op het vlak van duurzaamheid.” Met investeringen in duurzame productiemiddelen wil DHL de CO 2 uitstoot verder verminderen. “DHL heeft zichzelf ten doel gesteld om zijn CO 2 uitstoot met 50% te hebben gereduceerd in 2025 en in 2050 zelfs helemaal emissievrij te opereren. Dat betekent voor ons in Nederland dat we de groenste bezorger willen zijn.”

Hub

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op bedrijventerrein “De Wildeman” in Zaltbommel op een perceel van 90.000 m2. Het sorteercentrum gaat dienen als een van de centrale hubs. Dagelijks kunnen in Zaltbommel straks een half miljoen pakketten worden verwerkt. De grondwerkzaamheden op het 90.000 m2 grote perceel zijn inmiddels gestart en in het najaar van 2019 kunnen de eerste pakketten gesorteerd worden.

Het gaat om een turn-key project voor Hercuton en het ontwerp is afkomstig van Denc uit Bussum.