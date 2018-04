Thuisbatterij van voormalige elektrische auto’s voor woningen

Na autofabrikant Tesla komt ook branchegenoot Nissan in Nederland met een thuisbatterij voor in woningen om duurzaam opgewekte energie op te slaan. Op Building Holland presenteert het bedrijf de xStorage-thuisbatterij in de allereerste Plusleven-woning. Daarnaast worden deze zomer in Voorhout 33 woningen opgeleverd met een xStorage-thuisbatterij voor de opslag van zonne-energie.

De xStorage-batterijen zijn gemaakt van gebruikte batterijmodules uit de elektrische Nissan LEAF. Deze hightech componenten krijgen een tweede leven en ondersteunen de transitie naar duurzame energie. Ze slaan de overdag geproduceerde zonne-energie op voor gebruik in de avond en nacht.

Autonoom energie-ecosysteem

Nissan is partner van 4YEF (Four Your Energy Freedom), een initiatief dat zich richt op het kosteloos opwekken van duurzame energie via onder meer woonhuizen. Tijdens Building Holland is de xStorage-thuisbatterij te vinden in de Plusleven-woning die 4YEF op de beurs presenteert. Het is een huis vol duurzame energiesystemen gericht op comfortabel en gezond wonen. De Plusleven-woningen zijn onderling verbonden, produceren zelfstandig duurzame energie, slaan het op en delen het waardoor de woningen een autonoom energie-ecosysteem vormen.

Plus-op-de-Meter-woningen

In Voorhout verrijzen in de nieuwe wijk Hooghkamer 33 woningen elk voorzien van xStorage-energieopslag. Het zijn Plus-op-de-Meter-woningen die meer energie opleveren dan verbruiken. Het overschot wordt opgeslagen of verkocht, waardoor de installaties ook een financieel rendement opleveren voor de huiseigenaren. Nissan levert aan de gezamenlijke wijkbewoners ook 2 elektrische LEAF’s als deelauto. Ze rijden op duurzame stroom van de woningen en verminderen de parkeerdruk in de wijk, waardoor er meer ruimte is voor groen en bewoners.

Barrière weggenomen

Bart Bartels, Energy Specialist bij Nissan Energy Services vertelt: ‘Nissan heeft de afgelopen jaren meer dan 300.000 batterijen geleverd. Die rijden nu rond in onze elektrische auto’s en deze kunnen we gaan inzetten voor groot- en kleinschalige energieopslag. Ze nemen een belangrijke barrière weg bij de transitie naar gasloos en duurzaam wonen: de opslag van duurzame elektriciteit op de momenten dat er een overschot is.’