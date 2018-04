Logistiek centrum Eindhovense groente-exporteur ‘Outstanding’

Het nieuwe distributiecentrum van in- en exporteur van groente en fruit Scherphuizen in Eindhoven heeft het BREEAM-certficaat Outstanding ontvangen.

Het nieuwe DC dat vorig jaar is opgeleverd, wordt volledig verlicht met LED-verlichting en heeft geen gasaansluiting. De koeling draait op zonnepanelen, waarmee het bedrijf het grootste deel van het jaar zelfvoorzienend is. Er zijn diverse oplaadpunten voor elektrische auto's. De hoogwaardige restwarmte uit de koeling wordt gebruikt om de krattenwasserij te voorzien. De laagwaardige restwarmte om het kantoor te verwarmen met betrekking tot de klimaatinstallatie. In het gebouw zijn de relevante gebiedszones sub-bemeterd zodat het energiegebruik van deze zones bewaakt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Het grijs water (regenwater) wordt hergebruikt en het fundament van het pand bestaat uit een combinatie van gerecyclede grond en vermalen puin van het vorige gebouw. Last but not least is er een bijenhotel op het dak, waardoor de honingaanvoer voor de kantine op peil blijft. Daarmee is een BREEAM-score van 91.01%, waarmee het pand volgens directeur Martin Scherpenhuizen zelfs het meest duurzame pand in geheel Nederland is.

Het DC heeft een totale vloeroppervlakte van 40.000 m2, bestaande uit een hal van 34.000 m2 en een mezzanine van 6.000 m2. Het CO2 neutrale kantoor heeft een oppervlakte van 3250 m2, dit alles op een perceel van 70.000m2. Boven op het dak liggen 1.600 zonnepanelen en zoemen 60.000 bijen rond, zo laat het bedrijf weten.