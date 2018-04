Thomas Rau wint ABN AMRO Duurzame 50 2018

Thomas Rau won tijdens het Green Tie Gala de ABN AMRO Duurzame 50 2018. De directeur van RAU Architecten en oprichter van Madaster voerde de top 3 aan, die verder bestond uit Onno Dwars (2) en Michel Baars (3).

De ABN AMRO Duurzame 50 wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon die het meest heeft bijgedragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Eerder wonnen onder andere Claudia Reiner, Jan Willem van de Groep en Stefan van Uffelen de felbegeerde award.

Dit jaar werd Rau gekozen door een vakjury bestaande uit onder anderen Jan Jaap Blüm, Petran van Heel en Claudia Reiner. De architect en Madaster-oprichter reageerde enthousiast en overdonderd. Het team van Madaster stond achter Rau op het podium en gaf aan dat Thomas vanuit passie en liefde voor de mensheid inzet op verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Eigenlijk is deze titel opzienbarend, omdat ik vaak aangeef dat ik tegen duurzaamheid ben”, gaf Rau aan. “Het is optimalisatie van bestaande systemen. Maar we moeten het systeem omgooien. Toch ben ik blij met deze onderscheiding, die aangeeft dat we deze transitie willen doormaken.”

Jonge professional in het zonnetje

Naast de ABN AMRO Duurzame 50 kreeg ook de Young Professional Award volop aandacht. Deze award werd uitgereikt aan de meest veelbelovende toekomstige groene leider. Marianne Davidson won de prijs, onder andere vanwege haar inzet op de Toekomststoel, een initiatief dat duurzaamheid een plek moet geven. “Het onderwerp moet een vaste plek krijgen in vergaderingen”, zo reageerde een enthousiaste Davidson.

In de terugblikvideo, binnenkort te zien op het YouTube-kanaal van Duurzaam Gebouwd, zijn interviews te zien met beide winnaars. Daarnaast laat de video de diversiteit aan entertainment zien gedurende de avond, met onder andere het entertainment van MiER en het sfeervolle diner.

Hou de website van de ABN AMRO Duurzame 50 in de gaten voor meer informatie over de verkiezing van volgend jaar.

Foto, van links naar rechts: Floortje Speelman, Thomas Rau, Pernille La Lau, Claudia Reiner