Heembouw nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Heembouw is toegetreden als partner van Duurzaam Gebouwd. In een partner-interview laat de organisatie weten hoe zij inzet op duurzaamheid en aan duurzame projecten bouwt.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn; plekken waar mensen willen wonen, werken en ondernemen. Samen met onze collega’s en leveranciers zetten wij onze kennis en ervaring in om voor onze klanten een woon- of werkomgeving te ontwerpen en realiseren, waar ze graag zijn. Daarbij zijn wij actief tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw: van initiatief tot en met beheer. Dit doen wij vanuit onze vestigingen in Amersfoort, Breda, Rotterdam en Roelofarendsveen. Heembouw heeft een eigen architectenbureau, Habeon Architecten, dat alle projecten in BIM uitwerkt. Met 260 medewerkers, een omzet van 170 miljoen en een solvabiliteit van circa 40% is Heembouw een in alle opzichten gezonde onderneming, met de ambitie een duurzame groei te realiseren.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Op verschillende manieren. We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving serieus. Dat gaat over de impact op het milieu van onze bouwactiviteiten, maar ook over sociale betrokkenheid richting onze medewerkers, partners en andere stakeholders. Dit uit zich in een gediversificeerd personeelsbestand, actieve inzet op vermindering van CO 2 -uitstoot, duurzaam ontwerpen, innoveren en bouwen, scheiden van bouwafval en een actieve betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven op divers gebied. CO 2 -reductie en circulaire bewustwording zijn een vast onderdeel van onze projectaanpak.

Als ontwerpende bouwer zetten wij ons actief in om een positieve impact te hebben op de CO 2 -uitstoot van de gebouwde omgeving. Hierin past de betrokkenheid van Heembouw bij het initiatief ExcessMaterialsExchange en de benoeming van Alijd van Doorn tot directeur Duurzaamheid. Op het gebied van ontwerp en realisatie van duurzame projecten hebben Heembouw en Habeon Architecten al een mooi trackrecord met meerdere projecten met een BREEAM Outstanding -kwalificatie voor zowel ontwerp als realisatie.

Naar welke duurzame producten en / of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

De focus ligt voor elke klantgroep waar Heembouw en Habeon Architecten voor werken, anders. De klantgroep Wonen is actief op het gebied van nieuwbouw, transformatie en renovatie. Woningrenovatie wordt voornamelijk uitgevoerd in opdracht van woningcorporaties. Daar is een grote vraag om de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad in te vullen. Op gebied van nieuwbouw van woningen is binnenstedelijk vraag naar optimaal en efficient gebruik van de beschikbare ruimte. Verder worden nu ook al de voorbereidingen getroffen voor de BENG wetgeving, waarbij uiteindelijk de basis is de energievraag van de woning terug te dringen, alvorens de woning NOM te maken. Onze nieuwbouwontwikkelingen zijn voortaan gasloos.

De klantgroep Kantoren is volop bezig met de verduurzaming van bestaande kantoren. Met behulp van onze zelf ontwikkelde Quickscan krijgen kantooreigenaren snel inzicht in het huidige energielabel, en wat er nodig is aan maatregelen en investeringen om een sprong naar tenminste label C (verplicht in 2023 voor alle kantoren in Nederland) te maken. Bij de renovatie van bestaande kantoren is het uitgangspunt zoveel mogelijk materialen te herbruiken.

De klantgroep Bedrijfsruimten is actief in de realisatie van duurzame bedrijfspanden; duurzaam qua materiaalgebruik, toepassen van LED, plaatsen van zonnepanelen en andere maatregelen, al dan niet in combinatie met een BREEAM kwalificatie.

Overigens willen we in de toepassing van duurzame producten en diensten niet alleen reageren op de vraag van de klant, maar gebruiken we, in samenwerking met onze strategische partners, steeds meer een ‘duurzame standaard’.

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

Binnen Heembouw en Habeon Architecten zijn meerdere collega’s opgeleid tot Breeam-expert. Kennis en expertise zetten we in om de Breeam trajecten voor onze klanten optimaal te kunnen invullen. De hoogste Breeam kwalificatie is Outstanding; deze kwalificatie is reeds toegekend door de DGBC voor zowel ontwerp als realisatie van de distributiecentra voor DB Schenker, Rhenus en Tesla. Op dit moment wordt een uiterst duurzaam DC voor Rhenus Logistics Nederland gerealiseerd, waarvoor voor zowel ontwerp als realisatie de hoogste BREEAM Outstanding kwalificatie tot nu toe (98.48%) wordt geambieerd. Dit wordt het eerste gasloze, all electric distributiecentrum in Nederland.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Wij zien Duurzaam Gebouwd als een mooi platform voor kennisdelen en uitwisselen van ervaringen. Focus op duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen zorgen voor meer kwaliteit en toegevoegde waarde voor alle stakeholders in het proces. Met dit platform kan middels (big) data en digitalisering in de brede zin de CO 2 -uitstoot van de gebouwde omgeving sterk worden teruggedrongen: denk aan fijnmazig koppelen van vraag en aanbod van energie en van materiaalstromen. Ook opslag van energie zal een steeds grotere rol gaan spelen.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

Duurzaamheid is een doorslaggevende factor voor de toekomst; de bouw moet zijn kennis daaraan leveren. Bedrijfspanden en woningen worden gasloos, ontwikkelingen naar NOM en BENG woningen zijn nu actueel. We zijn op weg naar een circulaire economie en maken grote stappen naar circulaire bouw. Met name de stap naar het hergebruik van materialen en de bewustwording van de herkomst van materialen is een belangrijke stap om richting de circulaire bouw te komen.

Foto bovenaan: een artist impression van het duurzame DC New Logic III, dat Heembouw in Tilburg realiseert in opdracht van DokVast voor Rhenus Logistics Nederland. Hiervoor wordt de BREEAM ambitie Outstanding geambieerd, voor zowel ontwerp als realisatie. Dit DC wordt het eerste gasloze, all electric distributiecentrm in Nederland.