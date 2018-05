Tweede editie SWP Magazine verschenen

De tweede editie van SWP Magazine is verschenen. In dit magazine staat de werkomgeving centraal, waarbij het niet alleen om gebouwen maar vooral om de gebruikers gaat. Ook dit tweede magazine bevat mooie interviews, praktijkverhalen, scherpe columns en onderzoeken.

Na de succesvolle eerste editie van SWP Magazine eind vorig jaar heeft de redactie van Smart WorkPlace nu de tweede editie van het magazine uitgebracht.

Met daarin onder andere:

- FrieslandCampina wil meer eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. Onder andere door circulair gedrag te stimuleren met mobiliteit. Daarvoor is Jan Willem Menkveld, director Financial Rewards & Industrial Relations van de zuivelgigant, geïnterviewd.

- De Innovatie Challenge van de Nationale Politie wordt in deze editie uit de doeken gedaan: wat is er nodig om met minder vloeroppervlak toch voldoende werkomgeving voor onze ‘sterke arm’ te behouden?

- En niet te vergeten: Oliver Heath, een van de bekendste Britse architecten en gespecialiseerd in biophilic design. Hij is geïnterviewd over biophilic design: het toepassen van natuurlijke ontwerpelementen om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. “De mens moet altijd centraal staan voor succesvol design.”

Lees hier de gehele editie.

Bron: Smart WorkPlace