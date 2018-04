Woningen in Emmen gerenoveerd naar nul-op-de-meter 

In de wijk Emmermeer in Emmen kan woningcorporatie Lefier verder met het verduurzamingsplan om in deze wijk haar huurwoningen naar nul-op-de-meter te renoveren. Nadat Lefier eerder al twee NOM-renovaties in deze wijk uitvoert, hebben in een ander deel van de wijk 46 van de 48 huishoudens in deze wijk ingestemd met het plan van Lefier om gasloos te gaan wonen.

De rijtjeswoningen, gedateerd uit de jaren vijftig, fnul-op-de-meter (NOM), worden door BAM Wonen gerenoveerd. Lefier kiest voor een renovatie naar NOM, omdat de corporatie het belangrijk vindt dat bewoners in een duurzame woning wonen.

Derde project

De woningen worden voortaan ‘all-electric’ door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie. Deze installaties zorgen ervoor, dat over een heel jaar gezien, de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Dit is het derde NOM-project waarbij BAM Wonen en Lefier in Emmermeer een renovatie uitvoeren in bewoonde staat.

NOM Keur

Onlangs heeft BAM Wonen als eerste bouwer in Nederland het volledige NOM Keur ontvangen, waarmee de kwaliteit van nul-op-de-meter woningen wordt gewaarborgd. Na de renovatie garandeert BAM Wonen veertig jaar lang de energieopwekking van de woningen aan de Mr. J. J. Willingestraat en Mr. L. Oldenhuis Tonckensstraat in Emmen. Daarnaast voorziet BAM Wonen de rijwoningen veertig jaar lang van onderhoud.

Steenstrips

In samenspraak met de welstandscommissie van Emmen heeft architect Benedict Kraus besloten om het huidige straatbeeld terug te laten komen in het nieuwe ontwerp. Voor de huidige gevels worden gevelelementen geplaatst met steenstrips. Dit zorgt ervoor dat de gevelelementen niet van metselwerk te onderscheiden zijn. Bovendien wordt het dak voorzien van een bredere overstek waardoor de woningen een vernieuwde, elegante uitstraling krijgen. BAM Wonen verwacht dat de werkzaamheden half juni starten en de woningen worden in het najaar van 2018 opgeleverd.