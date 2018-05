Binnenklimaat in NoMa House op Zuidas gemeten met infraroodsensors

Op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Parnassusweg op de Amsterdamse Zuidas is sinds begin dit jaar het hypermoderne NoMa kantoorgebouw in gebruik genomen. Het is niet alleen een heel energiezuinig kantoor, ook zit het boordevol slimme elektronische snufjes. Allemaal ter bevordering van de werkomgeving.

Het ongeveer 16.500 m2 (BVO) tellende NoMa House maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijk licht en zorgt voor verse lucht in het gebouw. Het gezonde gebouw heeft een hoogwaardig comfort, klimaatklasse A. Emissie van schadelijke stoffen wordt actief voorkomen door de juiste keuzes van materialen in en aan het gebouw.

Plafondsensoren

Ook dankzij moderne elektronische componenten is het gebouw heel makkelijk te gebruiken. Een van de leveranciers daarvan is BRControls, die onder meer de BRT30 multi-plafondsensoren heeft geïnstalleerd in het NoMa House.

Infrarood weerkaatsing

Deze plafondsensor meet de ruimtetemperatuur op basis van een infrarood weerkaatsingsmethodiek. “In plaats van alleen de temperatuur naast de deur te meten – wat gangbaar is bij wandoplossingen – middelt onze sensor continu de temperaturen van plafond, wanden, vloeren, meubilair én mensen in de ruimte”, vertelt Harrie Bouwhuis, algemeen directeur van BRControls. “Waarbij tevens een relatieve vochtigheids-, CO 2 - en TVOC-meting (vluchtig orgeanische stoffen) wordt uitgevoerd. Op basis daarvan wordt de ruimtegeklimatiseerd en waarmee we tevens tegemoetkomen aan de LEED-, BREEAM- en WELL-certificeringscriteria.”

Bluetooth

De regeling kan niet alleen bediend worden via een ruimtebedienapparaat, maar ook middels een app op de Android dan wel Apple iOS smartphone of tablet. Alle communicatie geschiedt eenvoudig via Bluetooth, vertelt Bouwhuis. “Waarbij de Bluetooth sensor tevens functioneert als iBeacon (indoor) locatietechnologie, wat zeker in grotere gebouwen voordeel biedt. Gebruikers kunnen namelijk eenvoudig van sensor (locatie) naar sensor (locatie) worden geleid, bijvoorbeeld bij vergaderingen of presentaties of voor de dichtstbijzijnde AED of BHV-er.”