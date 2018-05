Zeer duurzaam nieuw hoofdkantoor Triodos ontworpen volgens biomimicry

De bouw van het nieuwe, zeer duurzame kantoor van Triodos Bank Nederland in Driebergen is onlangs officieel gestart. Medio 2019 wordt dit kantoor opgeleverd, waarvan het ontwerp – van Thomas Rau - een BREEAM-NL Outstanding-certificaat heeft gekregen met een bijzonder hoge score van ruim 94%.

Het nieuwe kantoorgebouw weerspiegelt straks in alles de ecologische en duurzame ambities van Triodos Bank voor het landgoed, stelt de bank. Het ecologische, transparante ontwerp is volgens het biomimicry-principe geïnspireerd op elementen in de omliggende natuur. Dankzij het beperkte oppervlak van het gebouw is de impact op het landschap minimaal. Het pand blijft buiten de historische zichtlijn van het landgoed en komt ook nergens boven de bomen uit.

Terug naar de roots

Het besluit over de nieuwbouw viel in december 2011. Wegens ruimtegebrek moesten Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management omzien naar een nieuw en ruimer onderkomen. Uiteindelijk viel het oog op Landgoed de Reehorst naast het station Driebergen-Zeist.

Programmamanager Ellen Wiewel van Triodos Bank legt uit waarom: "Deze locatie biedt alles wat we zochten. We kunnen hier onze identiteit goed tot uitdrukking brengen. In deze regio wonen veel van onze medewerkers en het station ligt om de hoek. Bovendien keren we hier terug naar onze roots. Precies op deze plek werd in 1980 de oprichtingsvergadering van Triodos Bank gehouden. Met de verhuizing naar De Reehorst maken we de cirkel rond."

BREEAM-NL Outstanding

De nieuwbouwplannen voorzien in een kantoorgebouw van 12.500m² op een open plek dicht tegen de omringende bosschages. In het ontwerp van architect Thomas Rau staan natuur en ecologie centraal. Het ontwerp behaalde een BREEAM-NL Outstanding-certificaat met een zeldzaam hoge score van ruim 94%.

Energie- en klimaatconcept

Voor het energie- en klimaatconcept is Deerns verantwoordelijk. Het gebouw is straks volledig energie- en CO 2 -neutraal, met veel glas en daglicht, optimale beschaduwing, zonwering, toepassing van LED-verlichting en 100% duurzame energieopwekking. Ondergrondse warmte-/koudeopslag met een warmtepomp en zonnepanelen op het parkeerdak voorzien straks volledig in de energiebehoefte van de zeshonderd medewerkers die in het pand komen te werken.

Glazen gevels

Lucien Engels, projectmanager bij Deerns: "Om het energieverbruik zo laag mogelijk te krijgen, is veel afstemming nodig geweest met de andere partijen in het projectteam. Zo wilde de architect volledig glazen gevels, wat negatief uitpakt voor het binnenklimaat. Als compromis hebben we toen in gezamenlijk overleg gekozen voor zonwering. Die oplossing kwam zowel tegemoet aan de transparantie in het ontwerp van de architect als het gewenste binnenklimaat. Op deze manier werkten we samen naar het optimale resultaat.”



Foto: Triodos