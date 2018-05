Appartementen Staalmeesterslaan in Amsterdam van G naar A-label 

BAM Wonen heeft 180 verduurzaamde woningen aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam opgeleverd aan het ASR Dutch Core Residential Fund. De twee appartementencomplexen uit de jaren zeventig hebben een modern jasje gekregen en zijn verduurzaamd. Alle woningen zijn van energielabel E/F/G naar energielabel A gegaan.

De verduurzaming aan de Staalmeesterslaan was vooral gericht op het besparen van energie en het verhogen van het wooncomfort. Zo zijn de buitengevels gerenoveerd en is er spouwisolatie aangebracht. Er zijn nieuwe, moderne balkonhekken en nieuwe kunststof kozijnen voorzien van HR++-glas geplaatst. Verder zijn de algemene ruimten en de garage gemoderniseerd en voorzien van ledverlichting. Daarnaast heeft elk appartement nu een individuele cv-ketel.

De intensieve samenwerking met BAM Wonen en de goede, tijdige communicatie met alle betrokken en met name de bewoners hebben dit project tot een succes gemaakt. De bewoners hebben de renovatie gemiddeld dan ook gewaardeerd met een 8,1.

De zeer gewilde appartementen aan de Staalmeesterslaan liggen op een goede locatie in Amsterdam binnen de ring A10 en aan het Rembrandtpark. Ze zijn bovendien gunstig gelegen ten opzichte van winkels en openbaar vervoer. De gemiddeld woonoppervlakte is 89 m2 en ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats in de garage. De appartementen maken vanaf realisatie in 1975 onderdeel uit van de woningportefeuille van a.s.r. en zijn door deze duurzame renovatie weer toekomstbestendig.