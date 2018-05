Opruimen en samenwerken!             

Laat niet als dank voor ‘t aangenaam verpoozen, den eigenaar van ‘t Bosch, de schillen en de doozen. Met deze slogan probeerde de ANWB een eeuw geleden de toenmalige recreanten op te voeden. Lees voor ‘dozen’ anno nu ‘bedrijfshallen’ en de slogan is weer geheel actueel.

Veel bedrijfshallen komen leeg te staan en raken vervallen. Ze staan niet op de juist plaatsen en de dimensies beantwoorden niet aan de huidige eisen. Opruimen en -na urban mining- het terrein teruggeven aan de natuur, wie pakt deze uitdaging op?

Nieuwbouw

Tegelijkertijd zien we een grote behoefte aan nieuw logistiek vastgoed. In vierkante meters overtreft de nieuwbouw ervan de optelsom van alle overige utiliteitsbouw. Vanuit duurzaamheid liggen hier drie enorme kansen, die onbenut dreigen te blijven.

Ten eerste zijn er geen andere eisen dan de minimum energie-eisen voor isolatie en luchtdichtheid uit het bouwbesluit. Waar woningen en andere gebouwen al sinds 1995 moeten voldoen aan energieprestatie-eisen, gelden deze niet voor bedrijfshallen. Merkwaardig als je weet eenderde van het energiegebruik juist deze gebouwen betreft. Dus graag een energieprestatie-eis voor deze gebouwen.

Dubbel grondgebruik

Ten tweede kenmerken deze gebouwen zich door een enorm, vrijwel ononderbroken dakoppervlak. Een mooiere zonneakker kun je niet voorstellen. Waar blijven de energiebedrijven en energiecorporaties die hiervan massaal gebruik van maken? Waar blijven de bestemmingsplannen die dergelijk dubbel gebruik faciliteren? En de gemeenten die deze aanpak financieel tegemoet komen?

Natuurontwikkeling

Als derde bieden bedrijfshallen en bedrijventerreinen mooie kansen voor natuurontwikkeling. Welke natuur- en milieuorganisatie durft bedrijventerreinen te adopteren en om te bouwen in oases voor planten, vogels en insecten?

Zeer duurzame bedrijfshallen komen al in aanmerking voor groenfinanciering en milieu investeringsaftrek (MIA). Meervoudige winst, zou Duurzaam Gebouwd-expert Anne-Marie Rakhorst het noemen. Laten we eraan beginnen nu het economisch tij gunstig is en voordat Nederland volgebouwd is.